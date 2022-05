Kobbos ultrafrühes 3:0 wird zum Bumerang

0:1 – 9. Minute, 0:2 (10.), 0:3 (13.). Wenn der TuS Graf Kobbo Tecklenburg – rein in Torerfolgen gesprochen – bei Blau-Weiß Aasee loslegte wie Deutschland im legendären WM-Halbfinale von 2014, dann schaute er am Ende aus der Wäsche wie Brasilien. Die frühe Führung geriet zu einem Bumerang, die das Endergebnis in ein noch dramatischeres Licht rückte, als eine 4:6-Niederlage bei einem Abstiegskandidaten ohnehin schon steht. Die folgenden fünf Sechstel der Partie gerieten zu einer Demonstration dessen, was den TuS derzeit umtreibt: Personell arg gebeutelt, in Training wie in Spiel, ist kein Druck auf dem Kobbo-Kessel. „Es mag auch sein, dass die Phase, in der wir uns aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet haben, mental sehr anstrengend war“, räumt Trainer Klaus Bienemann ein. „Aber einige atmen zu viel durch. Heute haben wir einige individuell ganz, ganz schlechte Leistungen gesehen. Ich bin maßlos enttäuscht.“

Unheil nimmt früher seinen Lauf als es scheint

Zumal sich das Unheil schon in besagter Auftaktviertelstunde andeutete. „Ich hätte am liebsten schon nach 15 Minuten gewechselt“, sagt Bienemann kurioserweise – der Trainer hatte aber nur zwei Alternativen auf der Ersatzbank. Gleich in der Anfangsphase hatten sich BW Aasee Gelegenheiten geboten, die frühen Gegentreffer durch Julian Lüttmann, Tugay Gündogan und Till Guttek zu kontern. „Wir waren gegen den Ball schläfrig, es fehlte an der Entschlossenheit, sich so einem Spiel defensiv zu stellen“, sagt Klaus Bienemann. Das 1:3 durch Maximilian Picht, eine Demonstration dessen, was Bienemann monierte, gingen seine Kobbos doch nicht etwa aktiv auf einen Abpraller von der Latte, den stattdessen Picht aus vier Metern einköpfte (17.).

Jetzt ging alles ganz schnell: Schon zur Halbzeit war Aasee vorn, Bennet Packheiser doppelt, davon einmal per Strafstoß, und Picht markierten die Treffer im zehn-Minuten-Takt. „Das 3:5 (wieder Packheiser per Strafstoß in der 48. Minute; d. Red.) hat uns dann schon ganz früh den Zahn gezogen“, fehlte es Bienemann auch hier an der nötigen Spannung. Mit weiteren Chancen für BW plätscherte das Spiel dahin, ehe Picht in der 90. Minute den Schlusspunkt für Aasee setzte, was Patrick Neitzert kurz darauf immerhin noch mit dem 4:6 konterte.

TuS Graf Kobbo Tecklenburg: Schell – Hoge, Neitzert, Emekci, Lein (66.) – Balja, Mentrup, Gündogan, Hottenträger, Guttek – Lüttmann