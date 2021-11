Ladbergen mit Sieg und Remis

Für den TTC Ladbergen und den TTC Lengerich gab es am Wochenende einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Tischtennis: Jungen des TTC Lengerich in Hiltrup chancenlos

Die Tabellenführung in der Tischtennis-Bezirksklasse verteidigte der TuS Recke mit einem 9:4-Heimsieg gegen Metelen II. Auf den vierten Platz schob sich der TTV Mettingen nach dem Derby-Sieg in Ibbenbüren vor. Mit einem 8:8-Unentschieden musste sich der TTC Ladbergen in eigener Halle gegen DJK Gravenhorst begnügen.