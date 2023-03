Lars Falke „heiß“ auf das Flutlichtspiel

„Flutlicht, Heimspiel, die Jungs haben richtig Bock.“ Lienens Trainer Lars Falke ist voller Vorfreude auf das Kräftemessen mit Bezirksliga-Absteiger Cheruskia Laggenbeck am Freitagabend (19.45 Uhr). SW geht als Außenseiter in die Partie.

Gerade vor heimischem Publikum ist Schwarz-Weiß Lienen in der Kreisliga A immer für eine Überraschung gut. Trotz der prekären Situation in der Tabelle, die Lienener sind aktuell Vorletzter, ist die Stimmung im SWL-Lager richtig gut. „Flutlicht, Heimspiel, die Jungs haben richtig Bock“, ist auch Trainer Lars Falke voller Vorfreude auf das Kräftemessen mit Bezirksliga-Absteiger Cheruskia Laggenbeck am Freitagabend (19.45 Uhr).

Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass die Hausherren als klarer Außenseiter ins Spiel gehen. 16 Zähler hat die Falke-Elf als Vorletzter gesammelt, Esch am rettenden Ufer ist nur aufgrund der bessere Tordifferenz vor den Lienenern. Ganz andere Ambitionen hegen die Gäste, die im Jahr 2023 einen echten Lauf haben, laut Falke „auswärts aber durchaus Schwächen haben“. Laggenbeck ist Vierter der Tabelle, hat bei einem Spiel weniger elf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Falke Saerbeck.

Damit beschäftigt sich Lars Falke nur am Rande, er spürt förmlich die Vorfreude bei seinen Schützlingen. 22 Akteure stehen ihm am Freitag zur Verfügung, bis auf Julian Stumpe (verletzt) kann er aus dem Vollen schöpfen. Auch die Vorbereitung auf die Flutlichtpartie verlief trotz des miesen Wetters sehr gut, 20 Spieler weilten beim Abschlusstraining am Mittwoch. „Wichtig wird sein direkt in die Zweikämpfe zu kommen, Laggenbeck die Lust am Fußball spielen zu nehmen und auch unsere Qualitäten mit dem Ball auf den Platz zu bringen“, gibt Lars Falke die Marschroute vor.