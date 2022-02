Lotte stark – Pfosten und Latte stärker

Die Sportfreunde Lotte haben einen Punkt in Wiedenbrück gewonnen und zugleich zwei weitere Punkte verpasst. Beim 1:1 spielte ein starkes SFL mehr als eine halbe Stunde in Überzahl, scheiterte aber zweimal per Freistoß.

Der Glaube bei den Sportfreunden Lotte ist ungebrochen. So wie Kapitän Timo Brauer in den Anfangsminuten des Vergleichs mit Wiedenbrück seine Mitspieler anfeuerte, so agiert niemand, der sich aufgegeben hat: „Durch, durch, Emre, durch, durch! Gut so Emreee..!“

Und als wäre animalisches Brüllen schon Teil eines Spielzugs, lieferte Brauer die verbale Blaupause für die 1:0-Führung in der 6. Minute. Nach einem langen Schlag aus der Abwehr zog Aydinel durch, ging ins Laufduell, Tim Böhmer rutsche aus und Aydinel hatte freie Bahn, schob überlegt ein. Emre Aydinel, er sollte es bezahlt machen, dass Trainer Andy Steinmann in nach abgesessener Gelbsperre wieder für die Startelf nominierte.

Lotte spielte es so energisch wie abgeklärt, ließ Wiedenbrück nicht zur Entfaltung kommen. Und es setzte Nadelstiche. In Minute 24 haute Exaucé Andzouana den Ball aus kurzer Distanz ans Außennetz. Ein Lotter Auftakt nach Maß – bezeichnend, dass der Ausgleich über einen Standard ging. Said Harouz, früh für Stanislav Fehler gekommen, fand Saban Kaptan, und der nickte nach 38 Minuten zum 1:1 ein.

Aydinel, immer wieder Aydinel

Doch die Sportfreunde blieben kontrolliert und zeigten sich unbeeindruckt: Brauer schickte Aydinel über die Kette, der nur denkbar knapp an seinem zweiten Treffer vorbeizog. Das war eine Minute vor der Pause – zwei danach die gleiche Situation: Aydinel, allein durch, verzog.

Nach ansonsten kontrolliertem Beginn überschlugen sich die Ereignisse in der 56. Minute. Franke spritzte in einen Rückpass, legte den Ball kurz vor dem Strafraum an Torhüter Marcel Hölscher vorbei, der Franke traf. Hölscher – zweifelhaft als letzter Mann gewertet – sah Rot, der SCW musste A-Junior Adel Sino bringen, und der fällige Freistoß von Franke klatsche an den Pfosten. Und nochmal hatten die Sportfreunde Riesenpech: Nach 69 Umdrehungen setzte Aydinel einen Freistoß aus ähnlicher Position an die Latte.

Andy Steinmann wechselte offensiv, brachte Hakim Traoré und Cedric Euschen für Timo Brauer und Jaroslaw Lindner. Und Traoré, nicht immer glücklich aber doch ständiger Unruheherd mit seinen Tempo-Dribblings, war dann auch an der – leider schon – dicksten Lotter Gelegenheit in der verbleibenden Spielzeit beteiligt. In der 83. Minute fand seine Flanke Euschen, der den Ball im Fünfer aber nicht voll traf. Wenig später Ende -- 1:1.