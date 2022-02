Lotte und Lengerich vs Lienen abgesagt

Jetzt hat es auch die Sportfreunde Lotte erwischt: Der Regionalligist beklagt zwei Corona-Fälle und kann am Samstag nicht wie geplant in Oberhausen antreten. Auch Schwarz-Weiß Lienen musste das A-Liga-Derby bei Preußen Lengerich absagen.

Laufen daheim statt Pflichtspiel in Oberhausen: Die Sportfreunde Lotte sind am Wochenende spielfrei.

Sie standen schon an den Bullis, die sie Richtung Oberhausen bringen sollten, da überschlugen sich die Nachrichten, wie sie es in diesen Tagen gerne tun: Die Sportfreunde Lotte haben zwei Corona-Fälle zu beklagen und mussten ihren Auftritt bei RWO absagen. „Das wird hart für uns, aber du kannst ja nicht davor weglaufen“, sagte Trainer Andy Steinmann. Die gesunden Spieler schickte er am Samstag laufen, am Sonntag und Montag bereitet sich das Team auf den Vergleich mit Fortuna Köln am Dienstagabend vor.

Etwas weniger spontan kam die Absage des A-Liga-Derbys zwischen Preußen Lengerich und SW Lienen, das eigentlich am Sonntag um 15.30 Uhr steigen sollte. Die Gäste müssen ebenfalls aufgrund von Corona-Erkrankungen im Team passen.