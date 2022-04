Lotter Bruchlandung noch zu vermeiden?

„Ja“. Ja, sagt Oliver Kreienbrink, 3. Vorsitzender der Sportfreunde Lotte, auf die Frage, ob sich der Club denn vorstellen könne, mit Tim Wendel-Eichholz über die Saison hinaus weiterzuarbeiten, und will gar nicht mehr Worte machen. Tut es dann aber doch und sagt etwas, was im Lager von SFL dieser Tage zusehends in den Fokus rücken muss: „Das ist unabhängig von der Punktausbeute. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir schlecht spielen“, so Kreienbrink.

Denn in der Tat: Nur nach Zählbarem beurteilt, stehen die Sportfreunde in der Regionalliga West vor dem Aus. Der Auftritt gegen Uerdingen indes war einer, der Mut machte, so sehr dies eine Niederlage gegen einen noch schlechter platzierten Kontrahenten eben kann. Und dann steht da eben die Frage: Mut machen wofür? Noch für einen fast verlorenen Abstiegskampf? Oder schon für eine Zukunft in der Oberliga, vielleicht mit Wendel-Eichholz?

Gegebenenfalls gleich auf beide Fragen könnte der samstägliche Auftritt der Sportfreunde gegen den SV Rödinghausen (14 Uhr, Stadion am Lotter Kreuz) Antworten liefern.

Fest steht: Verliert SFL oder holt es nur einen Zähler, kratzt es den Bereich, in dem der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr möglich ist. Dabei haben die Blau-Weißen nahezu unverändert mit Personalproblemen zu kämpfen: Emre Aydinel, Hakim Traoré, Karam Han, Maximilian Franke und Cinar Sansar sind alle an Corona erkrankt (wenn sie nicht noch andere Malaisen plagen), Austin Amer fällt ebenfalls nach wie vor krank aus, Erhan Yilmaz und Jaroslaw Lindner macht der Oberschenkel Probleme und Dominic Minz fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten-Karte aus dem Uerdingen-Spiel. Dafür kehrt Timo Brauer nach abgebrummter Sperre wieder in den Kader zurück, Dominique Domröse ist fraglich.

Gegner Rödinghausen ist derweil jedwede tabellarische Sorgen los, nachdem er in zuletzt zehn Spielen 22 Punkte sammelte, und teilt sich mit Köln II den siebten Rang.

Sportfreunde Lotte: Peitzmeier – Richter, Sprekelmeyer, Allmeroth, Terzi – Nnaji, Brauer, Fionouke, Demaj – Andzouana, Euschen

SV Rödinghausen: Tigges – Langer, Wolff, Flottmann, Choroba – Schaub, Schuster, Hoffmeier, Kurzen – Kaiser, Bravo Sanchez