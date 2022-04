Mit breiter Brust nach München

Fußball: VfL Osnabrück will an 1860 vorbeiziehen

Auf dem Kleeberg in Brochterbeck groß geworden: Osnabrücks Sebastian Klaas will auch in München jubeln

Die Euphorie war noch nicht ganz verflogen, aber abgeklungen, als Marc Heider unter der Woche nach dem 3:2-Sieg gegen den SC Verl zur Illoshöhe kam. Die zwickende linke Wade ärgerte den Stürmer des VfL Osnabrück. „Ich hoffe, dass es reicht bis zum Wochenende“, sagte er.

Dass sich der 35-Jährige in seine letzte Aktion reinwarf, um nach Kopfball und Torjubel direkt ausgewechselt zu werden, war für seine Mannschaft immerhin drei Punkte wert. Man müsse eben auch mal über den Schmerzpunkt hinausgehen, hatte Heider schon am Montagabend gesagt. Verletzung hin oder her – „das Tor war das Wichtigste“, sagte der Kapitän, der mit seinem zehnten Saisontreffer die sechste Vorlage von Sebastian Klaas veredelte.

Außer dem Kapitän mussten auch andere Lila-Weiße ans Limit gehen. Nach einer breiten Corona-Welle im Kader sei erst am Samstag wieder das Training in voller Mannstärke möglich gewesen, erklärte VfL-Trainer Daniel Scherning: „Wir hätten sicherlich ein paar Einheiten mehr gebraucht, um besser auf das Spiel vorbereitet zu sein.“

Osnabrücker Mentalitätsmonster

Dieser Umstand und Verls Qualität waren zwei Erklärungsansätze für die Gegentreffer, aber Scherning war auch klar: „Die Tore, die wir gefressen haben – nach einem Ballverlust im Mittelfeld und nach einem Standard – waren beide total vermeidbar.“ Statt sich lange darüber zu ärgern, hob der Trainer lieber hervor, dass „die Reaktion der Jungs“ auf das 0:1 und das 1:2 „überragend“ gewesen sei. Zum zehnten Mal in dieser Saison nahm der VfL nach einem Rückstand noch etwas Zählbares mit. Es war der vierte Ligasieg nach einem Rückstand, dazu der erste in der Rückrunde. „Wir sind mit viel Moral wiedergekommen“, sagte Scherning.

Im Aufstiegsrennen sei der Sieg „total wichtig“ gewesen, sagt Scherning. Mit Rechenspielen will er sich aber nicht beschäftigen: „Jeder der hochrechnen will, soll das tun – nur ich mach’s nicht. Wichtig ist für mich das nächste Spiel.“

Es geht Schlag auf Schlag

Das führt den VfL am Samstag (14 Uhr) zum Tabellenvierten 1860 München, bevor es am Dienstag schon zum Nachholspiel beim Halleschen FC geht. Mit der Ansetzung sind die Lila-Weißen „nicht ganz so glücklich“, sagt Scherning. Erst die Rückreise aus München, dann schon der Trip an die Saale, während der HFC am Samstag und Dienstag zuhause spielt: „Das ist sicherlich kein Vorteil für uns.“

Aber erst mal geht es ja nach München, und da freut sich Scherning auf ein „absolutes Top-Duell“ gegen die „Löwen“ vor vermutlich großer Kulisse: „Wenn wir da gewinnen, sind wir an 1860 vorbeigezogen und haben noch ein Spiel mehr. Vielleicht liegt ein bisschen mehr Druck bei ihnen.“