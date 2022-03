Noch ein Punkt bis zum Meister für HSG Hohne/Lengerich

Die HSG Hohne/Lengerich ist nur noch einen Sieg von der Meisterschaft in Bezirksliga Staffel 1 entfernt, kann den Teilerfolg bereits am Dienstag gegen Ladbergens Zweite perfekt machen. Am Sonntag knöpfte sich die HSG erstmal ihren künftigen Partner vor.

Das letzte Derby seiner Art hatte es im Vorfeld des Aufeinandertreffens der HSG Hohne/Lengerich und dem TV Kattenvenne II geheißen – im Sommer fusionieren beide Vereine im Herrenbereich zur HSG Kattenvenne/Lengerich (wir berichteten). Allein: Wo Derby draufstand, war am frühen Sonntagabend nicht mehr wirklich Derby drin sondern eher eine schiedlich, friedliche Begegnung zweier künftiger Partner. Geschuldet war das allein dem Personaltableau beider Mannschaften, das unterschiedlicher kaum hätte aussehen können: Während die gastgebende HSG auf jeder Position doppelt besetzt ins Spiel startete, bestand der Kader des TV Kattenvenne II aus elf Spielern, davon deren drei Torhüter, einem Spieler aus der dritten Mannschaft und vier A-Jugendlichen. Eine Konstellation, die im Duell des Tabellenersten mit dem Letzten förmlich nach einem Ergebnis schrie, wie es letztlich stand: 46:18 für die HSG Hohne/Lengerich.

„Wir wollten auf keinen Fall absagen und das Spiel spielen“, sagt TVK-Coach Sven Haßmann. „Dafür haben es die Jungs ordentlich gemacht, haben gefightet, und Peer Krimphoff als A-Jugendlicher hat ein wirklich gutes Spiel geboten.“

HSG kennt kein Erbarmen

Kontrahent HSG war von Anfang an hellwach und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. 5:0 stand es nach fünf Minuten, 11:3 gute fünf Minuten später. „Da galt es dann schon, die Spannung hochzuhalten. Vielleicht hätten es am Ende keine 18 Gegentore sein müssen“, so HSG-Coach Daniel Bieletzki im Anschluss an die Begegnung. „Aber insgesamt hat jeder seine Aufgabe erfüllt und Spielpraxis bekommen“, lobte Bieletzki, in dessen Team sich jeder Feldspieler in der Torschützenliste verewigte.

Die Gastgeber gaben zu keiner Zeit klein bei, führten zur Halbzeit mit 22:9 und in der 39. Minute erstmals mit 20 Toren (31:11). „Für uns beginnt jetzt schon die Vorbereitung auf die Playoffs“, sagt Bieletzki, dessen Mannschaft im Mai, als voraussichtlich Erster der Bezirksliga-Staffel 1, auf den Zweiten aus Staffel 2 trifft. Schon am Dienstag (ab 20 Uhr) könnten für die HSG Hohne/Lengerich die Meisterschaftsglocken läuten. Und das ausgerechnet im nächsten Derby, wenn der TSV Ladbergen II kommt. Groß war die Freude schon am frühen Sonntagabend, als die frohe Kunde vom Sieg der ersten Mannschaft des TV Kattenvenne (siehe unten) die Runde machte. „Letztendlich soll es egal sein, ob wir aufsteigen oder Kattenvenne die Landesliga hält“, so Daniel Bieletzki. „Aber der TVK hat dabei sicherlich die schwierigere Aufgabe.“

HSG Hohne/Lengerich: Möller (3), A. Dubs (5), Sensen (2), Grune (6), Guttek (4), Dorroch (4), Hart (7), Steinigeweg (1), Th. Dubs (1), Gamradt (3), Osterbrink (5), Volk (5)

TV Kattenvenne II: Himmelreich (2), Kühne (1), Reher (1), Hilbig (3), Maiwald (1), Krimphoff (7), Krause (3)