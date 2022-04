Preußen blicken auf Rang drei

Während Preußen Lengerich ein handfestes Ziel wie den Aufstieg los ist und sich anderweitig motivieren muss, kämpfen der VfL Ladbergen und Schwarz-Weiß Lienen in der Abstiegsrunde am Freitagabend weiter um den Klassenerhalt.

Allerallerspätestens mit dem Riesenbecker Sieg am Mittwochabend in Ibbenbüren war das Ding durch – der SC Preußen Lengerich wird in der Kreisliga-Aufstiegsrunde nicht mehr in den Kampf um eben jenen Aufstieg eingreifen. „Mir war von vornherein klar, dass es schwierig wird, oben reinzurutschen“, sagt Trainer Sascha Höwing. „Am Ende summiert sich das. Riesenbeck holt eben auch mal ein 1:0“, so der Übungsleiter. Klar sei da Enttäuschung. „Aber die Jungs wollen nächste Saison wieder was starten“, wie Höwing sagt. Und in dieser „das bestmögliche Ergebnis rausholen, alle Spiele gewinnen“.

Die nächste Aufgabe in der noch fünf Spiele währenden, aktuellen Saison führt den SCP am Freitagabend ab 19 Uhr zu Schwarz-Weiß Esch. „Ein sehr unangenehmer Gegner“, so Höwing, ordentliche Verteidigung, gutes Umschaltspiel. Mit sieben Punkten aus vier Finalspielen liegt SW aktuell auf Platz neun.

Apropos Platzierung: „Die Top Drei wären cool“, sagt Sascha Höwing, dessen Team aktuell Vierter ist mit vier Punkten hinter Büren. Der aktuelle Rang wäre dem SCP mit einem Erfolg in Esch so gut wie sicher.

Außerdem beabsichtigt Höwing, in naher Zukunft den Nachwuchs an den Senioren-Bereich heranzuführen. Das wird – in diesem Fall notgedrungen – schon in Esch der Fall sein, weil die Preußen zahlreiche Ausfälle zu beklagen haben wie die der Garanten Martin Fleige (gesperrt) und des verletzten Ole Schürbrock, den es im Sommer zur Ibbenbürener Spielvereinigung zieht. Nur auf zehn Spieler aus dem eigentlichen Kader kommt Höwing und will mit A-Junioren auffüllen.

In der Abstiegsrunde steht der VfL Ladbergen am Freitag ab 19.30 Uhr daheim gegen Arminia Ibbenbüren II vor einem enorm wichtigen Spiel. Mit einem Sieg würde das Team von Trainer Stefan Kilfitt die DJK auf vorentscheidende neun Punkte distanzieren, in den kommenden Wochen könnte der VfL Riesenbeck II und VelpeSüd verabschieden. „Mit drei Punkten könnten wir den Türgriff zum Klassenerhalt schonmal in die Hand nehmen“, frohlockt Coach Kilfitt, der wohl erst am Freitagabend erfahren wird, welcher seiner erkrankten Akteure tatsächlich fehlen wird.

Zeitgleich zum Spiel in Ladbergen steigt auf dem Grün von Schwarz-Weiß Lienen ein Abstiegsrunden-Highlight. Die Gastgeber empfangen Grün-Weiß Steinbeck, Dritter gegen Vierter, beide bei 28 Punkten. „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Trainer Yannik Lunow und ist „ganz guter Dinge, dass wir eine ähnlich gute Partie hinlegen wie in den letzten Wochen“ – in der Abstiegsrunde ist Schwarz-Weiß noch ungeschlagen, sammelte zehn Punkte aus vier Spielen. Ohne Drei geht es am Abend gegen Steinbeck.