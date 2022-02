Preußen Lengerich deklassiert SW Lienen im Derby

Räumlich betrachtet handelte es sich am Mittwochabend unter Flutlicht um ein nachbarschaftliches Derby. Spielerisch waren die Karten hingegen sehr unterschiedlich verteilt. Der Sportverein Schwarz Weiß Lienen geriet auf dem Kunstrasenplatz des SC Preußen gehörig unter die Räder.

7:1 endete eine Partie, in der die Gäste so gut wie nie mithalten konnten. Der SC Preußen hingegen feierte vor 232 zahlenden Zuschauen ein weiteres Mal Martin- Fleige-Spiele. Viermal traf Preußens Goalgetter ins Lienener Gehäuse an diesem Abend.

Für Lengerichs Trainer Sascha Höwing war von Anfang an der Wille zum Sieg bei seiner Mannschaft spürbar: „Wir waren von der ersten Minute an hochkonzentriert. Wir haben schon beim Warmmachen gemerkt, dass heute Derby ist.“ So eingestellt, agierten die Lengericher fokussiert und schnürten die Lienener in ihrer eigenen Hälfte ein.

Die erste Chance gebührt noch SW

Dennoch hatten die erste Großchance nach fünf Minuten die Gäste: Spielertrainer Yannik Lunow entkam der Lengericher Umklammerung und versuchte sich an einem Heber aus 30 Metern über dem weit vorm Tor stehenden Keeper Tim Kipp. Dieser gelang – der Schuss selbst sprang knapp am Tor vorbei.

Trotz dieses Warnschusses agierten die Preußen weiter druckvoll. Da erstaunte es nicht, dass bereits in der elften Minute ein Aufsetzer von Bewar Deger aus zwanzig Metern den Weg zum 1:0 für Lengerich ins Tor fand.

Damit war der Bann gebrochen. Sechs Minuten später stach Martin Fleige erstmals zu. Aus spitzem Winkel bezwang er Lienens Keeper Joshua Heinze. Geradezu frech das 3:0 durch Fleige. Ein feines Zuspiel von Marc Siegmund verwandelte er aus zehn Metern in der 26. Minute per Hacke.

Ohne Wechsel ging es in die zweiten 45 Minuten. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es abermals im Lienener Gehäuse – der Fleigsche Torreigen ging weiter: 4:0 in der 47. Minute. In der 60. Minute war es Zeit für das 5:0 und auch dieses ging auf das Konto des Lengericher Goalgetters: Timo Zimmermann passte scharf auf Höhe des Fünfers, und Fleige zog aus vollem Lauf den Ball links am Torhüter vorbei.

Preußen kennen keine Gnade

Und die Preußen schalteten keineswegs einen Gang zurück. So landete in der 73. Minute ein Pass aus dem linken Halbfeld bei Jonathan Westhoff, der den Fuß nur noch hinhalten musste – 6:0. Lienen blieb unter Druck: In der 80. Minute landete ein scharf hereingezogener Pass auf Höhe des Fünfmeterraums nicht im Seitenaus sondern in den eigenen Maschen beim Versuch von Jannik Sieckmann, diesen zu entschärfen. In der letzten Spielminute dann doch noch der Ehrentreffer der Lienener durch Eimo Smidt in Form eines verwandelten Strafstoßes...

Ernüchternd fiel das Fazit von SW Lienens Trainer und Angreifer Yannik Lunow nach der zweiten Derbyniederlage innerhalb von vier Tagen aus: „Man muss einfach anerkennen, dass wir in der Verfassung und mit dem Personal, das uns derzeit zur Verfügung steht, nicht einfach mit solchen Mannschaften mithalten können. Klar ist die Niederlage drei, vier Tore zu hoch, da verteidigen wir es einfach nicht gut genug.“