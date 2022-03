Preußen Lengerich in Hopsten ganz souverän

Riesenbeck, Mettingen, Halen – und nicht zuletzt Preußen Lengerich: Die Spitze der Kreisliga A bleibt unverändert eng beisammen, weil sich alle Teams schadlos hielten. Leidtragender war auch Schwarz-Weiß Lienen, das in Mettingen mit 0:4 unterlag und die Hinserie mit einer Niederlage abschloss. Für den Aufreger des Spieltages sorgte die zweite Mannschaft der Ibbenbürener Spielvereinigung, die Tabellennachbar Dreierwalde mit 7:1 abschoss. Die Partien in der Übersicht:

Westfalia Hopsten - Preußen Lengerich 0:3

Mission erfüllt hieß es für Preußen Lengerich nach 90 Minuten bei Westfalia Hopsten. Höchst souverän entführte der SCP drei Zähler und darf sich nun guten Gewissens auf das Topspiel gegen Mettingen am Mittwoch freuen.

In Hopsten spielte den Preußen in die Karten, dass ihnen ein früher Führungstreffer gelang. Also kein Gegner, der mit jeder Minute mehr an sich glaubte, weil er gegen den Favoriten lange die Null hielt. Gerade elf Minuten waren gespielt, da segelte eine Ecke bis an den zweiten Pfosten, wo Hendrik Schroth das Leder direkt nahm und mit einem echten Strahl in die Maschen setzte.

Gleichwohl: Die Begegnung blieb eine von beiden Seiten hektisch geführte, auf dem knochentrockenen Geläuf in Hopsten war nicht immer technisch feiner Fußball möglich. Die dickste Hopstener Möglichkeit war ein missglückter Klärungsversuch von Lukas Schacht an den eigenen Pfosten, auf der anderen Seite boten sich den Preußen Chancen auf das 2:0.

Das fiel kurz nach der Pause, eine logische Konsequenz des Dauerdrucks der Gäste im zweiten Durchgang. Nach 55 Zeigerumdrehungen stand Timo Zimmermann so richtig wie sein Gegenspieler falsch und hob die Kugel überlegt über Hopstens Schlussmann. Nicht minder schön das 3:0, wenn es auch mit dem Schlusspfiff fiel: Jonathan Katthöfer spielte den Ball schön in den Lauf von Martin Fleige, der den Torwart umkurvte und netzte. „Schön, dass wir zu null spielen. Das gibt Sicherheit für die kommenden Spiele“, so Trainer Sascha Höwing.

Eintracht Mettingen - SW Lienen 4:0

Beim turmhohen Favoriten verkaufte sich Schwarz-Weiß teurer, als es das Ergebnis ausdrückt. Nach vorne ging zwar nicht viel für ersatzgeschwächte Gäste, war nur eine Kopfballchance für Labinot Bekteshi zu verzeichnen. Defensiv aber machte es das Team von Spielertrainer Yannik Lunow mehr als solide. Sogar den 0:1-Rückstand durch Marius Moormann aus der 33. Minute steckte Schwarz-Weiß weg, „hätten wir das ein paar Minuten länger gehalten, hätten wir sicher auch den einen oder anderen langen Ball mehr vorne reingeschlagen“, wie Lunow sagt.

In der 67. Minute allerdings gab es den Nackenschlag, als Andre Tischbierek das 2:0 für den Tabellenzweiten erzielte – umstritten, weil Torwart Joshua Heinze bei der Ballannahme mutmaßlich behindert worden war. „Dann war ein Bruch drin“, so Lunow, dessen Team noch zwei Treffer durch Nicolai Schröer (77.) und Levin Noel Damer (86.) schlucken musste. Dennoch: „Wenn wir unseren Spirit auf den Platz bekommen, bin ich optimistisch, dass wir in dieser Saison noch eine gute Rolle spielen werden“, schloss Lunow mit dem Hinrundenfazit.