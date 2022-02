Preußen Lengerich vor Rückkehr in die Normalität!?

Kein durchnässter Rasen, keine weiteren Corona-Fälle: Das Derby zwischen Preußen Lengerich und Schwarz-Weiß Lienen am Mittwochabend sollte stattfinden. Lengerich geht als Favorit in die Partie, Lienen rechnet sich trotzdem etwas aus.

Durchgezogen: Preußen Lengerich, hier im Test gegen Rehden, fiebert seinem ersten Pflichtspieleinsatz in 2022 entgegen. Am Mittwochabend, im Derby gegen SW Lienen, soll es so weit sein.

Wir wollen es nicht beschreien, aber allem Anschein nach wird auch Preußen Lengerich am Mittwochabend in die zweite Hälfte der Saison starten. Ab 19.30 Uhr in Lengerich auf Kunstrasen gegen Schwarz-Weiß Lienen – dann sollen einer Austragung weder die Wetterverhältnisse im Wege stehen (der Grund für den Ausfall des Spiels in Büren) noch Corona (deshalb war das Derby vor zwei Wochen abgesagt worden).

„Auf jeden Fall keine Laufübungen“ habe er trainieren lassen, sagt Preußens Coach Sascha Höwing, wie er seine Jungs im Angesicht von spontanen Spielabsagen bei Laune hielt. Stattdessen stand Training mit dem Ball im Vordergrund, Team-Spaß-Übungen. „Die Jungs haben Bock zu kicken und wollen fortführen, was sie sich in der Hinserie aufgebaut haben“, so der Übungsleiter, wohlwissend, dass nach dem Lienen-Match schon wieder eine karnevalsbedingte Pause auf die Liga wartet. Das führt dazu, dass Lengerich dann gleich drei Mal binnen acht Tagen ranmuss: am Sonntag, 6. März, gegen Mettingen, am Donnerstag darauf im Nachholspiel in Büren, und am 13. März in Hopsten.

Lunow steckt Kopf nicht in den Sand

Auch SW Lienens ausstehende Begegnungen lassen sich in einem Dreiklang fassen: Das Team spielt nun nacheinander die Teams auf den Tabellenplätzen drei, vier und zwei. Für Trainer Yannik Lunow kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Er sieht seine Mannschaft gegen Lengerich nicht chancenlos, was auch „im Charakter des Spiels“ begründet liegt, wie Lunow sagt. „Wir müssen uns auf das besinnen, was Fußball einfach macht: kämpfen, die Zweikämpfe mit einer gesunden Härte führen und unsere Chancen eiskalt nutzen – wenn wir dann noch hinten kompakt stehen, ist auf jeden Fall was drin.“ Höwing stimmt ihm zu, was den Faktor Derby angeht. „Da kann alles passieren, da ist es egal, wer wo in der Tabelle steht. Das haben wir schon im Spiel gegen Ladbergen gesehen.“

Während Sascha Höwing „nur“ drei Ausfälle beklagt – Tom Hasenpatt fehlt angeschlagen, Patrick Rosenbusch und Thilo Panreck berufsbedingt – muss Yannik Lunow über Gebühr improvisieren: Ihm fehlen sieben Langzeitverletzte wie auch Marc Hoff (Leiste) und Maximilian Matlik (Arbeit). Nils Peters, Dominik Kahl und Felix Fiegenbaum sind fraglich.