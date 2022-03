Preußen verlieren beim Verfolger

Preußen Lengerichs Tormaschine und Kapitän Martin Fleige (rechts) ging am Sonntag in Büren leer aus. Die Gäste unterlagen mit 0:1

Fußball fesselt, er entfacht Emotionen und Leidenschaft. Manchmal schießt er aber auch über das Ziel hinaus. Diese Erfahrung mussten die Preußen am Sonntag beim Gastspiel in Büren machen, wo Gästespieler die 90 Minuten immer wieder verbal von den Zuschauern attackiert wurden. „Das habe ich so selten erlebt“, sagte ein enttäuschter Sascha Höwing nach dem 0:1 (0:0) beim Verfolger SV. Es war erst die zweite Niederlage für die Lengericher in der Hinrunde.

Geschwächte Abwehr

Ole Schürbrock und Oral Dogru mussten passen – der Abwehr fehlten zwei routinierte Kräfte. Als unmittelbar vor der Pause außerdem Malte Wiethaup mit Verdacht auf Muskelfaserriss raus musste, waren die Preußen hinten arg gebeutelt. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Platzherren laut Höwing längst in Unterzahl spielen müssen. Nach zehn Minuten soll sich ein Bürener Spieler zu einer Tätlichkeit gegen Patrick Rosenbusch-Wieborg hat hinreißen lassen. „Da war ganz klar der Ellenbogen im Spiel“, so Lengerichs Coach. Der Unparteiische sah anscheinend nichts. Bis zur Pause war das Duell der Verfolger relativ ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für den Platzherr.

Auch nach dem Wechsel war Büren der Führung näher als der SCP, verbuchte unter anderem einen Lattentreffer. Das 1:0 resultierte aus einer Unachtsamkeit der Lengericher, die den Ball nicht aus der gefährlichen Zone bekamen, Marco Schneider bedankte sich (78.). Die Schlussoffensive des Tabellendritten brachte nichts mehr. „Ein Remis wäre hier drin und auch verdient gewesen. Das Spiel hätte einen anderen Verlauf genommen, wenn der Schiedsrichter in der zehnten Minute anders entschieden hätte“, so Sascha Höwing. Die Preußen beenden die Hinrunde in der A-Liga als Dritter.