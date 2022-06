Preußens B auf Kurs

In den Aufstiegsrunden zur Fußball-Junioren-Bezirksliga sind nach zwei Spieltagen noch keine Entscheidungen gefallen. In der Relegationsrunde der D-Junioren können die Sportfreunde Lotte den Klassenerhalt in der Bezirksliga nach einem 1:1 gegen den SV Horst-Emscher aus eigener Kraft nicht mehr schaffen.

A-Junioren

Arminia Ibbenbüren -

RW Ahlen II 1:2

Gut eine Stunde entwickelte sich ein offenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die erste gute Abschlussgelegenheit hatte Arminias Angreifer David Praetorius in 15. Minute. Zwei Minuten später bereinigte Arminias Abwehrspieler Felix Pax eine brenzlige Situation vor dem eigenen Gehäuse. In der 21. Minute entschärfte der Ahlener Torhüter Paul Lemberg einen fulminanten Distanzschuss von Praetorius. Die Gäste nutzten die Chance in der 25. Minute zur 1:0-Führung. In der 40. Minute musste Jannis Brockfeld für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Elia Kettner auf der Torlinie klären. Die Schierloher agierten nach dem Wechsel druckvoller. Den verdienten Ausgleich markierte Finn Przesang in der 62. Minute auf Rückpass von Mathis Keller. Die Ahlener trafen in einer Drangphase zwei Mal das Aluminium (67./76.) und gingen in der 84. Minute mit einem Flachschuss erneut in Führung. In der Ibbenbürener Schlussoffensive verpasste Jan Lunemann in der Nachspielzeit den Ausgleich.

B-Junioren

SG Enniger/Vorhelm -

Preußen Lengerich 0:8

Vor dem Seitenwechsel hielten die Gastgeber noch einigermaßen dagegen. Die Preußen kontrollierten aber über die gesamte Spielzeit das Geschehen. Für die 1:0-Führung sorgte Sipan Khadidah bereits in der 8. Minute auf Vorarbeit von Marius Mennebröcker. Dann dauerte es bis zur 33. Minute, ehe Djordje Savic zur 2:0-Pausenführung traf. Die nächsten drei Treffer fielen nach dem Seitenwechsel nach Standards. In der 45. Minute gingen die Lengericher durch ein Eigentor mit 3:0 in Führung. Mit einem Dreierpack bauten Linus Wacker (57.), Levin Schüler (59.) und Mennebröcker (60.) den Vorsprung in einer starken Drangphase auf 6:0 aus. In der 75. Minute erhöhte Mennebröcker auf 7:0, ehe Wacker zwei Minuten vor dem Abpfiff den 8:0-Endstand sicherstellte. „Wir haben gegen einen harmlosen Gegner gewonnen und dürfen den Sieg vor dem letzten Spiel gegen Spexard nicht überbewerten“, meinte SCP-Coach Dominic Dohe mit einer Portion Zurückhaltung.

C-Junioren

Teuto Riesenbeck -

JSG Neub.-Vellern 2:2

Die Riesenbecker hatten mehr Ballbesitz und auch die größeren Torchancen. Den frühen Rückstand (3.) egalisierte Lukas Westermann in der 21. Minute auf Zuspiel von Gor Dnoyan. In der 45. Minute hatten die Platzherren Glück, als die Neubeckumer nur den Pfosten trafen. Die Riesenbecker Führung erzielte Johannes Törner in der 49. Minute auf Vorarbeit von Linus Bosse. Den überaus glücklichen Ausgleich markierten die Gäste in der 62. Minute. Eine Minute vor dem Abpfiff verpasste Bosse den Riesenbecker Siegtreffer, als er am Torhüter scheiterte. „Wir waren eigentlich besser und hätten das Spiel unterm Strich gewinnen müssen“, meinte Riesenbecks Trainer Marcel Törner zum Spielverlauf.

D-Junioren-Relegation

SF Lotte -

SV Horst-Emscher 1:1

Der Gast aus dem Ruhrgebiet wirkte vor der Pause aggressiver und hatte in der 5. Minute die erste gute Chance zum Führungstreffer. In der 11. Minute scheiterte Lottes Kapitän Maximilian Himmelreich mit einem fulminanten Schuss nur ganz knapp. Der längste Spieler auf dem Platz brachte die Gäste in der 25. Minute nach einer Freistoßhereingabe per Kopfball in Führung. Die Lotteraner kamen mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Halbzeitpause und machten nun Druck. In der 36. Minute wurde Leven Diedrichsen nach einem Alleingang im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Himmelreich erst im Nachsetzen, nachdem er zunächst am Torhüter gescheitert war. „Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir den Sieg eigentlich verdient gehabt“, meinte Lottes Trainer Nicolas Kunz.