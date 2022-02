SC Preußen Lengerich in Lauerstellung

Am letzten Spieltag des letzten Jahres kassierte der SC Preußen Lengerich seine erste Niederlage. Trainer Sascha Höwing ist ganz froh drum: So kann seine Elf als Jäger in die zweite Saisonhälfte gehen – die Rück- und Vorschau in der Kreisliga A, Teil 2.

So gerade noch vor der Winterpause entledigte sich Preußen Lengerich eines Status, den man sonst mindestens bis zum Restart im Februar mit sich herumgetragen hätte: den Nimbus der Unbesiegbarkeit. „Jetzt ist die Frage ,Wann verlieren wir das erste Mal?‘ passé“, sagt Trainer Sascha Höwing und ist ganz froh ums überraschende 1:2 gegen Ladbergen am letzten Spieltag des Jahres 2021. Mit einem Sieg im Derby wäre Lengerichs auf Platz eins in den Winter gegangen. Muss auch (erstmal) nicht sein, wie Höwing findet: „Uns liegt die Rolle des Jägers mehr“.

Und so findet sich Preußen Lengerich heute mitten in einer Perlenkette wieder, die an der Spitze der Kreisliga A aufgezogen wurde: Es führt Riesenbeck mit 36 Punkten vor Mettingen (35), Lengerich (34) und Büren (33), gefolgt von Dreierwalde mit 31 Zählern und der ISV mit 30 – sechs Teams in Schlagdistanz zu Platz eins. „Es wird genau so eng zugehen, aber es wird Bewegung reinkommen“, prognostiziert Sascha Höwing, der eine Einschätzung der eigenen Stärke im Saisonverlauf schon korrigieren durfte: Höwing zählt sein Team nicht mehr nur zu den Top Sieben sondern jetzt zu den Top Fünf der Liga. „Man merkt, es entwickelt sich was. Ein Riesenlob an die Mannschaft für die Leistung, die sie bislang gebracht hat.“

Der Saisonstart war, auch aufgrund vieler Ausfälle, verhältnismäßig holprig geraten. Der Schlüsselmoment der Hinserie vielleicht das Spiel gegen Halen, als Ole Schürbrock in der 89. Minute den 4:4-Ausgleich besorgte. Da habe die Mannschaft gemerkt, sagt Höwing, dass sie auch gegen Topteams mithalten könne. Auch gegen Dreierwalde (2:1) und Esch (3:2) netzte der SCP quasi mit dem Schlusspfiff – der Glaube ist groß.

Eine zweite Saisonhälfte gespickt mit Höhepunkten

Dabei steht die Erstvertretung der Preußen nicht für einen bestimmten Spielstil. Lange Bälle, flach durchs Zentrum oder doch über die Außen – „das entscheidet sich Sonntag um 15 Uhr“, sagt Höwing, der in der Winterpause daran arbeiten ließ, die verschiedenen Systeme, die das Team draufhat, noch zu verfeinern. Lengerich ist in der Lage, während des Spiels die Formation zu wechseln – „die Jungs lesen schon ganz gut, was gefragt ist“, so Höwing. Davon ab schweben dem Coach mehr Ruhe am Ball vor und ein besseres Verteidigen gegnerischer Standards.

Im Grunde warten auf die Preußen im weiteren Saisonverlauf nur noch Highlight-Spiele: das Derby gegen SW Lienen am kommenden Wochenende, die Vergleiche mit den Spitzenteams Büren und Mettingen, dann die Aufstiegsrunde, aus der Preußen so gut wie nicht mehr zu verdrängen ist. „Wir werden in der Aufstiegsrunde von Spiel zu Spiel schauen und gucken, was geht“, ist Höwing die Ruhe selbst. Zumal er seinem Drei-Jahres-Plan, den er sich zu Beginn dieser Saison gesteckt hat, bereits einen Schritt voraus ist: Im ersten Jahr als Senioren-Trainer wollte Höwing „mal gucken, wie es ist bei den Senioren“. Im zweiten Jahr sollte sein Team „oben anklopfen“ – das ist jetzt schon der Fall. Und im dritten Jahr? Da hat sich Höwing den Aufstieg in die Bezirksliga ins Buch geschrieben.