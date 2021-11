Schüttpelz-Team in Büren in der Favoritenrolle

In der Relegationsrunde der A-Junioren-Fußballer steht am Samstag das Derby zwischen der JSG Tecklenburg/Leeden und der JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe im Blickpunkt. Der SC Preußen Lengerich ist bei der JSG Büren/Halen/Piesberg in der Favoritenrolle. Auch von SW Lienen wird gegen Schlusslicht ISV 2 ein Sieg erwartet. Alle Partien werden am Samstag um 16 Uhr angepfiffen.

