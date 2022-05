Schwarz-Weiß verteidigt Rang vier

Schwarz-Weiß Lienen hält gegenüber den Sportfreunden Lotte die Trümpfe in der Hand nach einem 2:2-Remis im direkten Duell. Für den VfL Ladbergen gilt Ähnliches, Preußen Lengerich hat in der Aufstiegsrunde nach wie vor Chancen auf Rang zwei.

Ein kleiner Schritt in der Gegenwart, ein großer für die Zukunft. Schwarz-Weiß Lienen hat Platz vier in der Tabelle gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Lotte verteidigt (2:2) und kann – im Angesicht eines machbaren Restprogramms – frohen Mutes in die abschließenden beiden Saisonspiele gehen.

Der Vergleich mit Lotte geriet zu einem äußerst intensiven, insgesamt elf gelbe Karten sowie für Lotte eine rote wegen Beleidigung, allesamt in Halbzeit zwei, zeugen von der Brisanz des Tabellennachbarschaftsduells. Und schon der erste Durchgang hatte es in sich. Nach einer Viertelstunde übernahm Lotte die Kontrolle und drückte Schwarz-Weiß in dessen eigene Hälfte. Verdient, die Führung durch Ramin Elahi in der 33. Minute.

Doch in der Pause berappelte sich der Gast, lief seinen Gegner jetzt viel früher an und erzwang förmlich, was nun geschah: Per Doppelschlag durch Julian Stumpe und Eimo Smidt (53. und 56. Minute) drehte Lienen die Partie. Aus der Überzahl ab der 59. Minute konnte SW indes kein Kapital mehr schlagen. Im Gegenteil: Der Akku neigte sich dem Ende entgegen und das Team von Yannik Lunow kassierte in der 68. Minute durch Benjamin Dixon noch das 2:2.

Zwei Tore, die für den SC VelpeSüd beim VfL Ladbergen kaum drin waren, hatten die Gäste während der gesamten Partie doch allenfalls ein, zwei Torschüsse. Ganz anders der VfL, der beim 9:0-Sieg einen sehr starken Eindruck hinterließ, hinten keine Schwächen offenbarte und es vorne geduldig spielte. Simon Richter (1., 15. und 50.) und Flamur Zeqiri (47., 69. und 87.) schnürten Dreierpacks, Leon Dürbaum traf doppelt (64. und 79.), einen Treffer besorgte Timon Will (81. Minute). So deutlich habe er das nicht erwartet, sagte Trainer Stefan Kilfitt nach der Partie und zeigte sich angetan von dem, was sein vollzähliges Aufgebot geleistet hatte. Der VfL kann jetzt schlechtestenfalls noch Fünfter in der Abstiegsrunde werden, was gleichwohl ganz bitter wäre. Stefan Kilfitt nimmt das kommende Spiel gegen Steinbeck in den Blick. „Wenn wir da gewinnen, hätte sich das Ganze schon erledigt“, sagt der Coach, und will den Klassenerhalt im Heimspiel festmachen. „Das würde uns mega freuen. Dann hätten wir als Team, Trainer, Verein unser Ziel erreicht.“

Torreich ging es auch in Halen zu, wo Preußen Lengerich beim dort ansässigen SC gastierte. Und so richtig mochte sich Trainer Sascha Höwing nicht daran stören, dass seine Mannschaft drei Gegentreffer kassiert hatte. Das wird ein Thema vor allem für die kommende Saison, zumal es Höwings SCP offensiv ja auch noch einen Tick besser machte als der Gegner und die Partie mit 4:3 für sich entschied. „Ein Unentschieden wäre das passendste Ergebnis gewesen, das Spiel hätte auch 7:7 ausgehen können“, gab der Trainer nach der Partie zu Protokoll.

Doch waren es eben die Preußen, die den finalen Angriff zum 4:3 setzten, als Timo Zimmermann traf (80.) – und die dreimal einen Rückstand ausglichen. Das frühe 0:1 durch Dominik Pieper (2.) egalisierte Martin Fleige in der neunten Minute. Es trafen in chronologischer Abfolge Alex Fried (32.), Anton Klevno ins eigene Netz (38.), Tim Brüggemann (57.), wieder Fleige in der 77. und schließlich Zimmermann.