Sechs Wochen, elf Spiele für die Sportfreunde Lotte

Das Nachholspiel der Sportfreunde Lotte gegen den KFC Uerdingen ist terminiert: Am Mittwoch, den 6. April, empfängt SFL den Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg – macht in den kommenden sechs Wochen elf Spiele für das Steinmann-Team.

Werden in den kommenden Wochen – aller Voraussicht nach – beinahe mehr spielen als trainieren: die Sportfreunde Lotte.

Den Sportfreunden Lotte stehen harte (englische) Wochen ins Haus. Am Samstag hatte der Regionalligist den Vergleich mit Uerdingen absagen müssen – das Kellerduell ist für Mittwoch, 6. April (19.30 Uhr), bereits wieder neu angesetzt worden. Damit stehen der Mannschaft von Trainer Andy Steinmann in den kommenden sechs Wochen elf Meisterschaftsspiele bevor. Sechsmal treten die Sportfreunde daheim im eigenen Stadion an. Die Spieltermine bis Anfang April im Überblick:

Sa., 26. Februar, 14 Uhr

SC Wiedenbrück -SFL

Mit., 2. März, 19.30 Uhr

SFL - Preußen Münster

Sa., 5. März, 14 Uhr

SFL - 1. FC Köln II

Sa., 12. März, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SFL

Mit., 16. März, 19.30 Uhr

SFL - SV Lippstadt

Sa., 19. März, 14 Uhr

SFL - BMG II

Sa., 26. März, 14 Uhr

Bonner SC - SFL

Mit., 30. März, 19.30 Uhr

RW Oberhausen - SFL

voraussichtlich Sa.,

2. April, 14 Uhr

FC Wegberg-Beeck - SFL

Mit., 6. April, 19.30 Uhr

SFL - KFC Uerdingen

voraussichtlich Sa.,

9. April, 14 Uhr

SFL - SV Rödinghausen