SF Lotte bezwingen Münster II 1:0

Die Sportfreunde Lotte haben auch ihren zweiten Test binnen drei Tagen standesgemäß für sich entschieden. Hatte sich Trainer Andy Steinmann nach dem 4:1 über den 1. FC Gievenbeck noch gewünscht, seine Mannschaft hätte zu Null gespielt, wurde ihm dieser Wunsch am Dienstagmittag gegen Preußen Münsters Zweite erfüllt. Der Regionalligist bezwang den Oberligisten mit 1:0 – und wie das Ergebnis schon erahnen lässt, war Steinmann diesmal mit der Chancenverwertung nicht ganz, insgesamt aber doch zufrieden. „Im zweiten Durchgang waren wir klar spielbestimmend und haben keinen Torschuss zugelassen“, resümierte der Lotter Coach angetan. Eine der SFL-Chancen nutzte Emre Aydinel in der 63. Minute zum Treffer des Tages. In der ersten Hälfte hatte der Motor der Sportfreunde, die mit Jaroslaw Lindner und Erhan Yilmaz starteten, noch etwas gestottert. „Da griff noch nicht alles ineinander“, so Steinmann, der glücklich war, dass seine Elf überhaupt hatte spielen können. „Es wird Zeit“, sagt der Übungsleiter mit Blick auf den März, in dem sechs Spiele warten. Denn nunmehr sind sämtliche Nachholspiele terminiert: Am Dienstag, 15. Februar, holt die Elf von Trainer Andy Steinmann die Heimpartie gegen Fortuna Köln nach. Das Nachbarschaftsduell gegen den SC Preußen Münster ist für Mittwoch, 2. März (Stadion am Autobahnkreuz), neu angesetzt. Das Duell mit dem SV Lippstadt – die am vergangenen Sonntag abgesagte Begegnung – steigt am 16. März. Die Tickets für das Heimspiel gegen Lippstadt behalten ihre Gültigkeit.

Und auch die Spieltage 25 bis 31 hat der Staffelleiter der Regionalliga West nunmehr termingenau angesetzt. Die Spiele bis Ende März in der Übersicht:

Sa., 12. Februar, 14 Uhr

RW Oberhausen - SFL

Di., 15. Febr., 18.30 Uhr

SFL - Fortuna Köln

So., 20. Februar, 14 Uhr

SFL - KFC Uerdingen

Sa., 26. Februar, 14 Uhr

SC Wiedenbrück - SFL

Mi. 2. März, 19.30 Uhr

SFL - Pr. Münster

Sa., 5. März, 14 Uhr

SFL - 1. FC Köln U23

Sa., 12. März, 14 Uhr

Alemannia Aachen - SFL

Mi., 16. März, 19.30 Uhr

SFL – SV Lippstadt

Sa., 19. März, 14 Uhr

SFL - M´gladbach U23

Sa., 26. März, 14 Uhr

Bonner SC - SFL