SF Lotte: Ein Punkt, immerhin

Mund abputzen, weitermachen: Robert Nnaji bescherte den Sportfreunden Lotte gegen Köln einen glücklichen Zähler. Im Anschluss an die Partie gingen die Blicke aller Beteiligten gleich in Richtung des Aachen-Spiels am kommenden Samstag.

Es läuft die 80. Spielminute im Stadion am Lotter Kreuz, die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und der U23 des 1. FC Köln, und es deutet wenig darauf hin, dass hier noch etwas passieren wird außer Wechseln und einer gelben Karte vielleicht. Dann kommt der Ball zu Exaucé Andzouana, der Sturmtank macht ihn fest und steckt irgendwie zu Robert Nnaji durch, der durchzieht und das Leder an Kölns Schlussmann Jonas Urbig vorbeilegt – das 1:1, der Endstand. Die Sportfreunde Lotte haben den Kopf in letzter Minute aus der Schlinge gezogen.

Es ist leicht nachzuhalten, wie sich eine Lotter Niederlage in der Tabelle ausgewirkt hätte, aber nicht auszudenken, was sie für die Moral nach sich gezogen hätte an einem Spieltag in der Regionalliga West, an dem die Kleinen der Liga Selbige mal kurz auf den Kopf stellten. Bonn, Straelen, Wegberg-Beeck und Uerdingen holten drei Punkte, Homberg und Ahlen einen gegen favorisierte Kontrahenten. Allein Alemannia Aachen verlor und trieb damit die Brisanz des Duells mit Lotte am kommenden Samstag noch in die Höhe, SFL liegt jetzt fünf Punkte hinter Aachen bei einem Spiel weniger. „Den Punkt muss man mitnehmen“, resümierte Jaroslaw Lindner, „alles ist noch möglich“. Sein Trainer Andy Steinmann pflichtete ihm wenig später, in der Pressekonferenz, bei. „Es ist nur ein Punkt, aber drei waren heute wohl auch nicht drin. Der kann noch wichtig sein am Ende.“

SFL startet schwach, fängt sich dann aber

Die Sportfreunde waren denkbar schlecht in die Partie gestartet, bekamen überhaupt keinen Zugriff und genehmigten Köln viel Raum zur Entfaltung. Schon in der dritten Minute hätte Hendrik Mittelstädt treffen müssen, schoss jedoch aus kürzester Distanz Lottes Keeper Jhonny Peitzmeier an. Besser machte es Lukas Nottbeck gute zehn Umdrehungen später, als er auf Flanke von Mert Kuyucu souverän einköpfte. „Solche Phasen werden wir immer mal haben“, sagte Maximilian Franke, „wichtig ist, dass wir dann das Tor nicht fressen. Das ist uns hier leider nicht gelungen.“

Ein Rückschlag, den Lotte indes gut wegsteckte. Das Team arbeitete sich in die Partie, angetrieben von einem starken Cedric Euschen in der Zentrale, der auch die beste Lotter Einschussgelegenheit des ersten Durchgangs hatte, als er in Minute 27 von der Strafraumkante aus knapp verzog. Auf der anderen Seite tat es ihm Mathias Olesen gleich. Das sollte es gewesen sein mit Großchancen in dieser Partie, bis zu eben jener 80. Minute und der Co-Produktion der eingewechselten Andzouana und Nnaji.

Köln wiederum steckte diesen Treffer gut weg, hatte im Anschluss noch drei Gelegenheiten inklusive vehementen Forderns eines Handelfmeters, doch das war es. „Es gab allgemein wenig Chancen“, resümierte Andy Steinmann. „Aber versuch‘ mal, auf diesem Rasen zwei Pässe am Stück zu spielen.“

Was alle Lotter Protagonisten einte, war, dass der Blick gleich auf Aachen am kommenden Samstag ging. „Wir müssen jetzt regenerieren und uns vernünftig darauf vorbereiten, um am Tivoli drei Punkte zu holen“, sagte Andy Steinmann und Emre Aydinel, gegen Köln Kapitän, weil Timo Brauer zunächst auf der Bank saß, merkte an: „Wir haben jetzt ein Entscheidungsspiel.“