SF Lotte oder: Der Drittletzte macht das Licht aus

Die Sportfreunde Lotte sind am Freitagabend aus der Regionalliga West abgestiegen. Gegen Rot-Weiss Essen waren die Gastgeber chancenlos und fingen sich ein 0:3. Zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer kann der Tabellenachtzehnte in drei Spielen schlicht nicht gutmachen.

An der Tankstelle vor dem Stadion stärkte sich der Essener Anhang weit vor dem Anpfiff mit einem Kaltgetränk, einige Meter weiter reihten sich ungewöhnlich früh parkende Autos aneinander, im Stadion selbst ertönten wenig später erste Rufe nach einem „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ – ein relativer Ausnahmezustand, bereitet von rund 1300 Essener Fans zum Gastspiel in Lotte. Im Ausnahmezustand befinden sich auch die Sportfreunde. Ihnen ist das schlimmste Schicksal zuteil geworden, das ein Team in der Regionalliga West und selbstredend überall ereilen kann: Sie sind abgestiegen. Nach der 0:3-Niederlage gegen RWE ist der Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr darstellbar.

Sportfreunde vom Start weg chancenlos

Das finale Match geriet dabei zu einer Demontage. Der Gast nahm die Anfeuerungsrufe seines Anhangs – Stichwort: Auswärtssieg – beim Wort. In Minute eins vermeldete RWE die erste Ecke, in Minute zwei das erste Tor – Marius Kleinsorge wurde von Sandro Plechaty freigespielt und netzte – zwei Umdrehungen später verpasste Thomas Eisfeld, naja, die Entscheidung, in den ersten fünf Minuten kam Essen auf drei Ecken. Und Lotte? Bekam kein Bein an den Boden. Wie sich SFL auch zu befreien versuchte, ein Essener war schon da. So auch in Minute 18, dem Moment des 0:2. Isiah Young gewann im Mittelfeld das Laufduell mit dem zurückeilenden Exaucé Andzouana, düpierte auch Tyson Richter und schob dann so überlegt wie platziert an den Innenpfosten ein. Im Anschluss beruhigte sich das Geschehen, und als sich alles schon auf den Halbzeitpfiff eingestellt hatte, hielt die Begegnung noch eine Pointe bereit: Essens Kapitän Daniel Heber kam nach einem Freistoß aus dem Halbfeld frei zum Kopfball und nickte zum 3:0-Pausenstand ein.

Erster Lotteraner Torschuss in Minute 76

Nach 15 Minuten Durchschnaufen machte Essen da weiter, wo Heber aufgehört hatte: Marius Kleinsorge und Simon Engelmann zwangen Michael Luyambula in der 51. wie 53. Minute zur Faustabwehr. Dass es sich Essen leisten konnte, beide, sowohl seinen Top-Torjäger wie Aktivposten Engelmann als auch den ebenfalls umtriebigen Kleinsorge in der 64. Minute aus der Partie zu nehmen, war angesichts des eindeutigen Spielverlaufs nur eine Randnotiz. Selbiges galt für den ersten Lotteraner Torschuss durch Robert Nnaji – in der 76. Minute.

Sportfreunde Lotte: Luyambula – Richter, Allmeroth, Minz, Duhme (76. Demaj) – Franke (73. Aydinel), Brauer, Fionouke, Traoré (80. Keissoglou) – Euschen, Andzouana (59. Nnaji)

Rot-Weiss Essen: Golz – Plechaty (82. Sauerland), Herzenbruch, Heber, Kefkir – Tarnat, Eisfeld (77. Kaiser), Dürholtz – Young, Engelmann (64. Janjic), Kleinsorge (64. Haiduk)

Tore: 0:1 Kleinsorge (2.), 0:2 Young (18.), 0:3 Heber (45.)

Gelbe Karten: / Sauerland

Schiedsrichter: Felix Weller (Neuenkirchen)

Zuschauer: 2196