SF Lotte zum Restart auf Schalke kalt erwischt

Die Situation der Sportfreunde Lotte im Tabellenkeller der Regionalliga West hat sich am Wochenende nicht unbedingt verbessert, um es vorsichtig zu formulieren. Schuld sind eine eigene 1:4-Niederlage bei Schalke 04 II sowie Punktgewinne von Borussia Mönchengladbach II und dem Bonner SC. „Wir haben ein ganz wichtiges Spiel verloren“, war die Stimmung von Trainer Andy Steinmann am Sonntag nicht gerade gut.

Die hohe Niederlage mag es nicht unbedingt aussagen, aber die Sportfreunde hatten im Schalker Parkstadion durchaus planvoll agiert. Das 1:0 durch Cedric Euschen nach acht Minuten war eine beinahe logische Folge vom frühen Anlaufen des gegnerischen Aufbauspiels durch Maximilian Franke, Hakim Traoré und Emre Aydinel.

Halten indes konnten die Gäste ihre Ordnung nicht. Nach knappen zwanzig Minuten offenbarten sie mehr Räume, „da standen wir zu weit auseinander, die Defensive hat sich nicht mehr getraut, auf Höhe der Mittellinie zu verteidigen“, analysiert Steinmann. Hinzu kamen individuelle Schnitzer der Lotter. Vor dem 1:1 (21. Minute) ließ Dominique Domröse Léo Scienza gewähren, dessen Hereingabe letztlich beim Torschützen Kerim Calhanoglu landete, kurz darauf lud Karam Han per Fehlpass beinahe zum 1:2 ein. Das fiel schließlich nach 36 Minuten per Distanzschuss: Der starke Scienza überwand Michael Luyambula mit einem Aufsetzer.

Nach der Pause das gleiche Bild

Nach der Pause sollte sich die gleiche Chronologie wie in Durchgang eins entfalten: Lotte kam gut ins Spiel, war dominant, machte aus seiner Feldüberlegenheit jedoch zu wenig Torchancen. Deren beste vergaben Exaucé Andzouana und Emre Aydinel nach 60 Umdrehungen im Gedränge des Schalker Strafraums.

Und so brachten sich die Sportfreunde mit schweren Unzulänglichkeiten endgültig um den Lohn: In Minute 74 nahm Luyambula einen langen Ball vor dem Strafraum an, wagte sich in den Zweikampf mit Scienza – und verlor diesen. Scienza konnte ebenso unbedrängt einschieben (74.) wie Rufat Dadashov vier Minuten später – 1:4. „Wir hatten uns vorher auch nicht so viele Torchancen erspielt, dass dann noch der Glaube da war“, sagt Steinmann schon zum Treffer zum 1:3.

Am Montag schließt das Transferfenster. SF ist optimistisch, noch Vollzug melden zu können. Womöglich in gleich zwei Fällen: Ein Innenverteidiger und ein Mittelfeldspieler könnten noch ans Lotter Kreuz wechseln.