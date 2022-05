SFL: Neuanfang mit Signalwirkung

Nach dem Abstieg in die Fußball-Oberliga haben die Sportfreunde Lotte einen neuen Trainer präsentiert. Heiner Backhaus steht zukünftig an der Seitenlinie des ehemaligen Drittligisten. Es ist ein Neuanfang mit Signalwirkung. Lotte will wieder angreifen.

Der 40-Jährige, der in den vergangenen zwei Jahren mit Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest den Klassenerhalt schaffte, soll in Lotte einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Mit im Gepäck hat Backhaus seinen 22-jährigen Co-Trainer Nils Weiler, mit dem er schon beim BSV Rehden (2019), bei der SG Sonnenhof Großaspach (2020) und in Koblenz (2020 bis 2022) zusammenarbeitete.

Weiler sei eher der Typ für das Analytische, so Backhaus. Er selbst stehe für Mentalität, Ehrlichkeit und Transparenz. „Wir wollen einen Fußball spielen, der begeistert“, sagte der neue SFL-Trainer bei seiner Präsentation vor knapp 100 Fans im Lotter Stadion. „Wir wollen mit und ohne Ball angreifen. Und wenn wir die ersten drei Spiele verlieren, weil der Gegner es besser macht, klappt es halt im vierten Spiel“, sagte er und bat gleichzeitig um Geduld bei den Fans. „Erfolg ist nicht planbar ohne Zeit. Wir haben außer einem Sack voll mit Bällen und ein paar Leibchen noch nichts, noch keinen Spieler.“

Daran arbeiten die Sportfreunde gerade akribisch. SFL-Macher Manfred Wilke bildet gemeinsam mit dem 32-jährigen Sebastian Friedering die neue sportliche Leitung als Team und sondiert den Markt. „Wir wollten erst die Trainerverpflichtung abwarten. Mit Heiner Backhaus haben wir unsere Wunschlösung gefunden. Einen erfahrenen Trainer mit beeindruckender Vita, der wieder mutigen Fußball spielen lassen will“, sagte der dritte Vorsitzende Oliver Kreienbrink. Die Sportfreunde sprächen auch mit Spielern aus dem Kader der abgelaufenen Saison.

Zudem steht im Vorstand ein Umbruch an. Der Vorsitzende Sven Westerhus zieht sich aus zeitlichen Gründen zurück und wird die Jugendarbeit betreuen. Stellvertreter Florian Heinrichs wird sich auch nicht neu bewerben. Kandidieren werden dafür Kreienbrink und Unternehmer Dr. Tim Eichler.