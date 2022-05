SFL: Trainerfrage? In Klärung...

Die Sportfreunde Lotte reisen am Samstag zum sportlich weitgehend bedeutungslosen letzten Saisonspiel zu Fortuna Köln. Unterdessen kommt in die Personalplanungen am Lotter Kreuz Bewegung. Für nächste Woche ist mit einer Entscheidung in der Trainerfrage zu rechnen.

Es wird für die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga vorerst der letzte Auftritt sein, wenn der Schiedsrichter das Auswärtsspiel gegen Fortuna Köln am Samstag um 14 Uhr anpfeift. Für einen Trainer wird die Partie ebenfalls die letzte für die Sportfreunde sein.

Jens Tiemann-Gorny übernahm im März gemeinsam mit Tim Wendel-Eichholz das Amt. Der 43-Jährige, der in Schledehausen lebt, trainiert zur neuen Saison die Sportfreunde Schledehausen, die vor der Rückkehr in die Kreisliga stehen.

Welcher Trainer Lotte in der neuen Saison trainieren wird, steht noch nicht fest. Die SFL-Verantwortlichen wollen möglichst rasch den Coach für die kommende Saison präsentieren. „Wir haben in den letzten Wochen mit mehreren Kandidaten gesprochen. Einer davon ist Tim Wendel-Eichholz“, sagt der 3. Vorsitzende Oliver Kreienbrink und kündigt eine Entscheidung für die nächste Woche an.

Auf Spielerseite steht nach Dominique Domröse (SV Rödinghausen) der zweite Abgang fest. Emre Aydinel geht ab Sommer für den SC Wiedenbrück auf Torejagd. „Wir stehen mit einigen Spielern in Gesprächen“, sagt Kreienbrink.

Dej zum dritten Mal gegen SFL

Erstmal steht allerdings noch die Partie in Köln an, bei der es ein Wiedersehen mit drei ehemaligen Lotter Spielern gibt. Auf Fortuna-Seite spielt neben Stipe Batarilo-Cerdic und André Dej auch Leon Demaj. Für Wendel-Eichholz gilt es, an den starken Auftritt beim 2:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV anzuknüpfen. „Uns ist es wichtig, dass sich Mannschaft und Verein so gut es geht aus der Regionalliga verabschieden. Wir wollen zeigen, dass trotz des Abstiegs die letzten 14 Jahre in Lotte bestimmt nicht umsonst waren. Und wir wollen gleichzeitig verdeutlichen, dass hier jeder gewillt ist, dass es professionell weitergeht“, sagt der 33-Jährige.

Etwas kurios: Bereits zum dritten Mal in dieser Saison trifft Fortune André Dej auf seinen ehemaligen Verein. In der Hinrunde hatte er zunächst mit Alemannia Aachen (0:1) und dann mit Fortuna Köln (2:1) gegen die Sportfreunde gespielt. Es sei schade, so Dej, von außen mitzuverfolgen, wie alles eingestürzt sei, was der damalige Kader unter Trainer Ismail Atalan und Macher Manfred Wilke in Lotte aufgebaut habe.

In der Saison, in der Dej Lotte verlassen und für Jahn Regensburg gespielt hatte, stieg SFL in die Regionalliga ab. „Das war schon richtig bitter für den Verein. Dass es jetzt sogar noch eine Etage runtergeht, war leider abzusehen nach vielen Fehlern, die sich zum Teil mehrfach wiederholt hatten“, sagt der 30-Jährige, der nach drei eher mageren Spielzeiten in Aachen und nun bei der Fortuna „die Freude am Fußball wiedergefunden hat“.

Den Sportfreunden hätten in den letzten Jahren auf der Trainerposition und in den Kaderbesetzungen jede Kontinuität gefehlt. „In der erfolgreichsten Zeit gab es in Lotte dagegen wenig Veränderungen – und keiner hatte damals wie später versucht, sich gegen Manni Wilke aufzulehnen. Damit hat sich der Verein keinen Gefallen getan, das hat ihm ganz eindeutig geschadet.“