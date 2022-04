Sportfreunde Lotte: Alles 0:1, oder was?

Was nun? Nach dem dritten 0:1 in Folge stehen die Sportfreunde Lotte vor dem Abstieg. Doch die jüngsten Auftritte machen Mut. Wie schon in Wegberg-Beeck war SFL auch gegen Uerdingen die überlegene Mannschaft.

0:1. Zum dritten Mal in Serie mussten die Sportfreunde Lotte die Anzeigetafel so lesen, stand nach den Niederlagen in Oberhausen und Wegberg-Beeck auch gegen den KFC Uerdingen, eben, ein 0:1. Ein Resultat, hinter dem drei Wahr- beziehungsweise Unwahrheiten stecken.

Die erste Wahrheit: Nach der dritten Niederlage in Folge, zumal zweien gegen direkte Konkurrenten, ist schwer vorstellbar, dass SFL auch in der kommenden Saison Regionalliga spielt. Ihre Trumpfkarte Nachholspiele haben die Sportfreunde ausgespielt, ohne die Ausgangslage damit verbessert zu haben. Und selbst wenn sie aus ihrem Sechs-Spiele-Restprogramm, das noch Duelle mit Essen, Wuppertal und Fortuna Köln vorsieht, acht Zähler holen sollten, dürfte der Bonner SC keinen einzigen mehr sammeln. Vor Lotte liegen außerdem noch Aachen sowie Wegberg-Beeck. Die Stimmung im eigenen Lager sei denn auch „geknickt“, wie Trainer Tim Wendel-Eichholz am Mittag nach der Niederlage gegen Uerdingen bekannte. Nicht ohne mit dem nächsten Satz zum Durchhalten anzupeitschen, so negativ der Trend für die Blau-Weißen auch sein mag: „Wir werden weitermachen, werden weiter so Gas geben“, sagt der Übungsleiter, womit wir bei Unwahrheit eins wären: 0:1. Die Sportfreunde waren in den vergangenen drei Spielen nicht null Tore schlecht.

Zugegeben, in Oberhausen war nur Verteidigen angesagt, ging nach vorne so gut wie Nichts. Doch gegen Wegberg-Beeck vermerkte die Statistik für SFL herausragende Einschussmöglichkeiten, darunter zwei Treffer aus vermeintlicher Abseitsposition. „Das sind Entscheidungen, die dir das Genick brechen“, sagt Wendel-Eichholz, dessen Team auch gegen Uerdingen das Quäntchen Glück fehlte. Exaucé Andzouana, Luis Allmeroth und Drilon Demaj, ihnen allen boten sich dicke Möglichkeiten. Bleibt die Frage, ob die Hausherren noch mehr Offensive hätten wagen, noch mehr ins Risiko hätten gehen müssen, um sich schlicht mehr Chancen zu erspielen. Wendel-Eichholz verneint: „Das Stichwort lautet Chancenverwertung“, sagt der Coach klipp und klar.

Und Unwahrheit Nummer drei? 0:1. Lotte kassiert in jedem Spiel ein Tor. Klar, faktisch korrekt. Gefühlt aber stehen die Sportfreunde in ihrem 4:4:2 zu kompakt, um sich in jeder Partie einen zu fangen.

Ausgeklammert wieder Oberhausen, wo sich Rot-Weiß zahlreiche Optionen boten. Doch es war ein Sonntagsschuss, der Lotte erlegte – genau so wie Wegberg-Beeck und Uerdingen zum Erfolg kamen, die sich darüber hinaus so gut wie keine Torchance erspielen konnten.

„Ich glaube, das man sich das Glück erarbeiten kann“, sagt Wendel-Eichholz und zeigt sich zuversichtlich: „Das Ziel Klassenerhalt wird da sein, solange es rechnerisch noch möglich ist.“