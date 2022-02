Sportfreunde Lotte vor Uerdingen: Sollen statt Müssen

Nach dem Kracher ist vor dem Kracher: Nach dem Spiel gegen Aufstiegskandidat Fortuna Köln bekommen es die Sportfreunde Lotte am Sonntag in einem echten Kellerduell mit dem KFC Uerdingen zu tun. Trainer Andy Steinmann nimmt vor der Partie derweil Druck vom Kessel.

Die Aussichten auf die kommende Aufgabe trübten sich schon ein, als die Sportfreunde Lotte noch mit der aktuellen beschäftigt waren. Im zweiten Durchgang des Spiels gegen Fortuna Köln am Dienstagabend begann es zu regnen – und reflexartig ging der Blick auf den angeschlagenen Rasen im Stadion am Lotter Kreuz, drängte sich die Frage auf, ob SFL denn am Sonntag würde spielen können gegen den KFC Uerdingen.

Aussagen zum Geläuf wollte Trainer Andy Steinmann am Mittwoch keine machen, sagte nur so viel: „Wir müssen jetzt in einen Rhythmus kommen.“ Eng verbunden mit der Hoffnung auf einen Spielrhythmus ist dabei die Hoffnung auf einen Punkterhythmus. Und als Ausgangspunkt für eine Serie kommt der KFC Uerdingen – allein der Statistik nach – durchaus gelegen. Der Tabellenletzte reist mit der Empfehlung ins Tecklenburger Land, aus den meisten Spielen (Uerdingen hat deren 25 absolviert) die wenigsten Punkte geholt zu haben, nämlich zehn. Aber Steinmann sieht die Krefelder weder schon abgestiegen noch schlecht in den zurückliegenden Ligaspielen, noch hat er die Hinspiel-Niederlage (0:2) vergessen – den einzigen Uerdinger Sieg in dieser Spielzeit. Und so nimmt der Lotter Übungsleiter etwas Druck vom Kessel, wenn er sagt: „Ein Unentschieden wäre okay.“ Vielmehr sei es Pflicht, das Spiel nicht zu verlieren – „wenn du das machst, wird es schwer, woanders noch Punkte zu holen“.

Ein Punkt also, wie ihn die Konkurrenz aus Ahlen und Lippstadt am Dienstagabend sammelte und sich so, wenn auch in Trippelschritten, von Lotte absetzte.

Ein Punkt auch, wie er für ein kampfstarkes SFL gegen Aufstiegsanwärter Fortuna Köln durchaus möglich gewesen wäre. „Am Ende haben wir das eine Tor zu viel kassiert“, spielt Steinmann darauf an, dass seine Mannschaft durch Timo Brauer per Elfmeter ja tatsächlich einen Treffer markierte und kurz zuvor durch Robert Nnaji noch eine Großchance verzeichnet hatte – da war die Messe aber bereits gelesen.