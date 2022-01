SW Lienen spricht zu viele Einladungen aus

Der A-Liga-Dritte Preußen Lengerich hat seinen ersten Winter-Test verloren. Gegen A-Jugend-Regionalligist JFV Rehden unterlag das Team von Sascha Höwing mit 1:3. „Bis auf das Ergebnis war aber alles im grünen Bereich“, bemerkte der Trainer, wohlwissend, dass in Sachen Spiel ins letzte Drittel noch Arbeit vor der Mannschaft liegt. Da haperte es nämlich beim SC Preußen, der es defensiv weitgehend gut machte. „Die Gegentore aber waren allesamt dumm“, so Höwing. Rehden schlug das erste Mal zu, als Lengerich noch im Winterschlaf war: 0:1 nach fünf Minuten. Nach einer Viertelstunde fand der Gastgeber besser ins Spiel und war zu Beginn der zweiten Hälfte gar tonangebend, fing sich jedoch genau in dieser Phase das 0:2. Bewar Deger war nach 68 Minuten der einzige Lengericher Treffer vorbehalten, er verkürzte auf 1:2. Als die Preußen in der Schlussphase aufmachten, schlug Rehden noch einmal zu. Am Mittwochabend testet das Team bei Bezirksligist SV Bad Laer.

Auch SW Lienen war am Wochenende unterlegen. Die Lunow-Truppe kassierte ein 3:5 gegen B-Liga-Spitzenreiter Eintracht Mettingen II. Dabei spielte es Schwarz-Weiß offensiv gut, fand immer wieder den Weg zwischen die Ketten. „Allerdings ist es zu leicht, gegen uns Tore zu schießen“, befand Spielertrainer Lunow. „Wir haben wieder Einladungen verteilt, das zieht sich durch die ganze Saison.“ Das 0:1 entsprang einem krassen Fehler im Spielaufbau, den Louis Hawerkamp mit einem Doppelschlag noch vergessen machen konnte. In der zweiten Hälfte ging es allerdings dahin mit den Hausherren, die jetzt auch konditionell abbauten – 2:5. Yannik Lunow gelang kurz vor Schluss noch der dritte Ehrentreffer. SW Lienen testet am Sonntag daheim gegen A-Ligist Ostbevern.

Der VfL Ladbergen hingegen war am Wochenende spielfrei. Gegner GW Lengerich hatte den Test coronabedingt absagen müssen. Am kommenden Sonntag spielt das Kilfitt-Team daheim gegen Eintracht Mettingens Zweite.