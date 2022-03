Trainerfrage in Lotte weiter offen

Wer wird der neue Mann an der Seitenlinie der Sportfreunde Lotte? Oder ist er gar schon da? Tim Wendel-Eichholz, der das Team am Samstag gegen Gladbach betreute, dürfte SFL jedenfalls bis Saisonende trainieren – auch ohne entsprechende Lizenz.

Mit dem wichtigen 2:0-Erfolg am Samstag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach haben die Sportfreunde Lotte den ersten Sieg in 2022 eingefahren und schöpfen wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Das rettende Ufer ist allerdings noch immer zehn Punkte entfernt. Und am kommenden Samstag ist der Bonner SC der nächste Gegner, der aktuell von Sieg zu Sieg eilt.

Am darauffolgenden Mittwoch führt der Weg dann zu RW Oberhausen. Da stehen den Sportfreunden zwei ganz schwere Aufgaben bevor. Das ist mal sicher. Wie es aber an der Seitenlinie nach der Trennung von Chefcoach Andy Steinmann weitergeht, ist völlig offen. Gegen Gladbach waren Co-Trainer Tim Wendel-Eichholz und Jens Tiemann-Gorny die verantwortlichen Leute. Der Name des Letzteren stand auf dem Spielberichtsbogen, ist Tiemann-Gorny doch im Gegensatz zu Wendel-Eichholz im Besitz der erforderlichen A-Lizenz. Der war aber wegen einer beruflichen Fortbildung nicht einmal im Stadion. Der 43-Jährige erklärte zudem, dass entscheidende Gespräche mit der SFL-Vereinsführung erst noch geführt werden müssen.

Wendel-Eichholz könnte weitermachen

Selbst wenn diese scheitern sollten, kann Tim Wendel-Eichholz trotz fehlender Lizenz auch alleinverantwortlich weitermachen. In den Statuten des westdeutschen Fußballverbandes (WFV) ist ein solcher Fall wie der in Lotte nicht verankert. Der WFV verweist deshalb auf die Spielordnung des DFB. Dort heißt es unter Paragraf 11 im Punkt Trainerlizenz/Ausbildungsordnung, dass bei vorzeitiger Beendigung der Tätigkeit des Chefcoaches unterhalb der 3. Liga übergangsweise für höchstens drei Monate, längstens bis zum Ende der Spielzeit, ein Trainer ohne die erforderliche Lizenz beschäftigt werden könne. In der 3. Liga beträgt die Übergangszeit 15 Werktage. Tim Wendel-Eichholz hat den C-Schein, steckt aktuell in den Prüfungen zur B-Lizenz.

Ob Wendel-Eichholz und Jens Tiemann-Gorny bis Saisonende weitermachen oder doch noch ein neuer Trainer installiert wird, ist laut des dritten Vorsitzenden Oliver Kreienbrink offen. „Ich will nichts verneinen“, äußerte er. „Unsere Zielsetzung ist, nicht abzusteigen. Aber wir müssen natürlich auch schon unsere Planungen für die kommende Saison vorantreiben.“ Und da ist nicht ausgeschlossen, dass der Trainer auch dann Tim Wendel-Eichholz heißt, wenn er die nötige Lizenz vorweisen kann. Bis der Verein eine Lösung gefunden hat, steht der 33-Jährige in jedem Fall parat: „Ich mache den Job solange, bis der Verein mir etwas anderes sagt.“

Eines macht Oliver Kreienbrink deutlich, nämlich, dass die Lichter auch bei einem Abstieg in Lotte nicht ausgehen werden. Das Vollprofitum würde beendet werden, „aber wir werden uns schon so aufstellen, dass wir in der Oberliga eine gute Rolle spielen können“, versichert der 3. Vorsitzende. Mit welchem Trainer dann auch immer.