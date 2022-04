TSV Ladbergen legt im Titelrennen vor

Der TSV Ladbergen hat seine (nächste) Aufgabe erledigt. In Ochtrup siegte das Team von Trainer Dirk Elschner mit 24:20. Am Wochenende geht es für den TSV weiter und auch Klassen-Kontrahent TV Kattenvenne ist gefordert – das sogar doppelt.

Am Ende einer Handball-Saison steht ein Ergebnis ohne Zweifel. Bis dahin aber darf, sofern zwei Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben, hantiert werden mit Pluspunkten und Minuspunkten. So liegt der TSV Ladbergen in der Landesliga nach Minuszählern hinter dem 1. HC Ibbenbüren. Weil er ein Spiel und damit auch einen Pluspunkt mehr auf dem Konto hat, wird das Team von Dirk Elschner seit Mittwochabend aber vor seinem Widersacher gelistet. Am Samstag kann Ibbenbüren zurückschlagen, der TSV am Sonntag wieder vorlegen. „Da kann noch eine Menge passieren“, sagt Ladbergens Sportlicher Leiter Stefan Ferlemann, der Augenzeuge des 24:20-Erfolgs seines Clubs bei Arminia Ochtrup war.

„Im ersten Durchgang standen wir hinten gut, haben aber vorne Chancen liegen lassen, uns abzusetzen“, analysiert Ferlemann am Tag danach – in die Pause ging es mit 10:10. Die vier, fünf Gelegenheiten, die der TSV im ersten Durchgang hatte verstreichen lassen, verwertete er im zweiten Spielabschnitt – und das in Serie: Gleich nach Wiederanwurf ging der Gast auf 15:10 weg. „Das war richtig gut, wir haben uns unsere Chancen erarbeitet“, lobt Ferlemann. Als Max Kattmann in der 50. Minute erstmals auf plus Sechs stellte, war die Messe gelesen. Nach dem Neunten Ochtrup bekommt es der TSV am Sonntag (ab 18 Uhr) daheim mit dem Achten DJK Eintracht Hiltrup zu tun – ein Gegner mit ähnlicher Kragenweite. Im Hinspiel setzte sich das Elschner-Team, ebenfalls Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt, mit 23:16 durch.

TSV Ladbergen: Ludwigs (4), Friese (1), Rohde (5), Hülsbusch (7), Kattmann (2), Schrief (5).

Gleich in doppeltem Einsatz ist der TV Kattenvenne am Wochenende: Am Freitag ab 20 Uhr geht es in der Sporthalle am Ölberg gegen Sparta Münster, 45 Stunden später, um 17 Uhr am Sonntag, kommt Arminia Ochtrup. Zwei Muss-Spiele, wie Trainer Volker Hollenberg ohne Umschweife einräumt. „Wenn wir nicht beide Spiele gewinnen, wird die Luft dünn“, sagt der Trainer, dessen Team aktuell vier Zähler und zwei Spiele Rückstand auf das rettende Ufer, auf den Tabellensiebten Havixbeck hat. „Darüber brauchen wir aber nicht reden, wenn wir nicht selber punkten“, so Hollenberg.

Sparta Münster kommt als feststehender Absteiger zum TVK, „sowas kann aber auch ganz schnell mal in die falsche Richtung laufen“, wie Hollenberg sagt. Arminia Ochtrup rangiert aktuell einen Platz vor Kattenvenne – „ein körperlich starker Gegner mit einem wurfgewaltigen Rückraum.“