TSV Ladbergen retten Vorsprung ins Ziel

Der TSV Ladbergen mühte sich am Samstag zu einem Sieg über SuS Neuenkirchen. Am Ende aber steht ein grandioses Saison-Ergebnis. Bleibt nur die Frage, ob dieses noch mit dem Aufstieg gekrönt wird.

„Nö“, sagt Dirk Elschner auf die Frage, ob er den ausstehenden zwei Meisterschaftsspielen des 1. HC Ibbenbüren beiwohnen werde. „Ich kann es ja eh nicht beeinflussen.“

Was der Coach des TSV Ladbergen indes beeinflussen konnte, war die Darbietung seines Teams im letzten Saisonspiel daheim gegen SuS Neuenkirchen. Und da hatte Elschner noch einmal Schwerstarbeit zu verrichten. Am Ende stand ein 27:25-Erfolg auf der Anzeigetafel. „Das macht zwei Punkte für uns“, sagt Elschner. „Alles andere war nicht so prickelnd.“

Es dauerte bis zur fünften Spielminute, ehe Max Kattmann den ersten TSV-Treffer des Tages markierte – dann jedoch sah es so aus, als würden die Dinge wie gewohnt ihren Lauf nehmen. Fünf Minuten später, nach zehn Umdrehungen, waren die Hallenherren mit 6:3 vorn. „Nach einem guten Auftakt haben wir Neuenkirchen durch unsere Art zu spielen wieder reingeholt“, monierte Elschner, der fortan sah, wie sein Team weder eine gute Abwehr stellte noch einen guten Angriff. „Das begleitet uns schon seit zwei, drei Spielen, wir haben kein gutes Zusammenspiel“, so Elschner. Neuenkirchen nutzte seine Chance, war nach 18 Minuten wieder dran beim Stand von 7:7. Und es kam noch dicker. Kurz vor der Pause noch mit Einem vorn, fing sich der TSV „völlig überflüssig“ noch zwei Tore zum Rückstand zur Pause: 13:14.

Letzte vier Treffer nur für den TSV

In der Folge wogte die Führung hin und her – 17:16 (35.) zu 17:18 (37.) – ehe sich SuS konstant auf zwei Tore absetzte, beim Stand von 25:23 aus eigener Sicht kurz vor einer faustdicken Überraschung stand. Auch beim 25:24 und Sieben-Meter hielt Neuenkirchen noch alle Trümpfe in der Hand. Doch Dustin Mechelhoff parierte gegen Jannik Miethe – und dann drehte der TSV nochmal richtig auf. Sage und schreibe die letzten vier Treffer sollten den Hausherren gehören – 27:25, die letzten zwei Zähler des Spieljahres eingefahren.

Auch wenn Elschner nichts gesehen hatte, „woran man sich erfreuen konnte“, war die Stimmung beim Saisonabschluss mit Pizza in der Halle gut. Es überwog die Freude, die aktuell drei Punkte Vorsprung auf Ibbenbüren ins Ziel gerettet zu haben. Noch zweimal muss der 1. HCI ran: am Samstag in Vreden sowie eine Woche darauf in Ochtrup.

TSV Ladbergen: Alkenane (3), Ludwigs (3), Mechelhoff (1), Friese (1), Hülsbusch (6), Kattmann (9), Wortmann (1), Schrief (3)