TSV Ladbergen siegt weiter

Der TSV Ladbergen marschiert in der Landesliga weiter vorneweg, wenn man so will. Weil das Team von Trainer Dirk Elschner ein Spiel mehr als Aufstiegs-Kontrahent 1. HC Ibbenbüren auf dem Konto hat, geht der heimische Vertreter auf Rang eins in die kommende Woche.

Die Hürde Neuenkirchen war dabei keine für den 1. HCI. Der sackte beim 42:31 locker leicht beide Zähler ein und bleibt damit nach Minuspunkte – in einer virtuellen Tabelle, wenn man so will – vorn. Auch Ladbergen gestaltete seine Aufgabe am Sonntagabend deutlich. Die DJK Eintracht Hiltrup hatte beim Gastspiel im Tecklenburger Land nicht den Hauch einer Chance, unterlag mit 18:35. „Die Jungs waren von Anfang an konzentriert“, lobte Trainer Dirk Elschner, dessen Team einen Start-Ziel-Sieg einfuhr, dem Gegner über 5:1 und 14:6 schon im ersten Durchgang davonbrauste. Mit einer satten Führung von 20:9 ging es in die Kabinen – Elschner konnte die Spielanteile im weiteren Spielverlauf verteilen und war voll des Lobes für das gesamte Team: „Alle haben gut durchgezogen.“ Jammern auf hohem Niveau, wie Elschner selbst gestand: „Der Sieg hätte noch höher ausfallen können.“