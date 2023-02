TTC ist bereit für das Gipfeltreffen mit Ochtrup

Einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg kann der TTC Ladbergen am Freitag ab 19.30 Uhr vor eigenem Anhang im Gipfeltreffen mit Arminia Ochtrup IV machen.

Vor einer schweren Auswärtsaufgabe steht Cheruskia Laggenbeck am Wochenende in der Tischtennis-Landesliga bei TB Burgsteinfurt II. Klarer Favorit ist Bezirksliga-Tabellenführer Westfalia Westerkappeln im Heimspiel gegen TTR Rheine II. Ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf bestreitet Staffelkonkurrent TuS Recke in Handorf. In der Bezirksklasse erwartet der TTC Ladbergen Verfolger Arminia Ochtrup IV zu einem Gipfeltreffen.

Landesliga

TB Burgsteinfurt II -

SVC Laggenbeck

Das vierte Spiel der Rückrunde bestreitet Cheruskia Laggenbeck am Samstagabend beim punktgleichen Tabellenfünften TB Burgsteinfurt II. „Wir visieren den dritten Platz an“, hat Mannschaftsführer Lukas Gustenberg ein ganz klares Ziel mit seinem Team. Auf Rang drei haben Bäumer und Co. zurzeit zwei Zähler Rückstand. Sie streben in Burgsteinfurt die Wiederholung des Sieges aus dem Hinspiel (9:5) an. Damals traten die Kreisstädter jedoch mit drei Ersatzleuten an. Beim SV Cheruskia, bei dem Robert Bäumer und Neuzugang Simon Wächter im Doppel noch ungeschlagen sind, fehlt erneut Jan-Friedrich Bäumer. Für ihn rückt Sebastian Skomroch nach.

Bezirksklasse

TTC Ladbergen -

Arminia Ochtrup IV

Einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg kann der TTC Ladbergen am Freitag ab 19.30 Uhr vor eigenem Anhang im Gipfeltreffen mit Arminia Ochtrup IV machen. Bei einem Sieg hätten Haar und Co. vier Punkte Vorsprung vor dem hartnäckigsten Verfolger. In Ochtrup schaffte der TTC nach vier gewonnenen Doppeln einen schwer erkämpften 9:7-Erfolg.

DJK Gravenhorst -

TV Ibbenbüren

Im Zeichen des Abstiegskampfes steht am Sonntag ab 10 Uhr in der Hörsteler Harkenberg-Sporthalle das Derby zwischen DJK Gravenhorst und TV Ibbenbüren. Beide Mannschaften werden zurzeit von Personalproblemen geplagt, so dass sie mit einem Unentschieden wie in der ersten Serie gut leben könnten. Beim ersten Vergleich gelangen bei Gravenhorst Udo Reckers, der weiterhin ausfällt, und beim TVI Alexander Kammel und Marc Bönisch jeweils zwei Einzelpunkte.

SVG Hauenhorst -

SC VelpeSüd

Für den SC VelpeSüd gilt es am Samstag beim Tabellenneunten Germania Hauenhorst noch etwas gutzumachen. Im Hinspiel zog die Truppe um die Brüder Skalischus nach dem Verlust aller drei Doppel zum Auftakt mit 4:9 den Kürzeren. Damals wurde im mittleren und unteren Paarkreuz nur jeweils einmal gepunktet.