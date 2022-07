TuS Graf Kobbo eröffnet gegen Recke

TuS Graf Kobbo Tecklenburg (in rot) und TuS Recke bestreiten das Derby am ersten Spieltag.

Nach Ober-, Westfalen- und Landesliga stehen nun auch die Spielpläne der Bezirksligen fest. Mit Aufsteiger Teuto Riesenbeck, TuS Recke, TuS Graf Kobbo Tecklenburg sowie dem Vorjahres-Vierten Ibbenbürener SpVg gehen vier Tecklenburger Teams ins Rennen der Bezirksliga 12.

Obwohl der erste Spieltag für den 14. August angesetzt ist, werden sich die Kicker von Teuto Riesenbeck noch etwas gedulden müssen für das erste Saisonspiel. Denn der Aufsteiger hat zunächst spielfrei, ehe er eine Woche später die Ibbenbürener SV zum Derby lädt.

Die ISV erwartet den Borghorster FC zum Auftakt. Die Spielvereinigung bestreitet auch ihr zweites Derby auswärts. Am 7. Spieltag ist sie zu Gast beim TGK Tecklenburg.

Kobbo startet hingegen mit einem Derby in die neue Spielzeit. Das Team empfängt am ersten Spieltag TuS Recke am Jahnsportplatz. Das erste Auswärts-Derby für Kobbo ist am 6. Spieltag bei Teuto Riesenbeck.

Die Hinrunde endet mit Beginn der Winterpause am 11. Dezember. Der Ball rollt dann erst wieder am 5. Februar. Am 29. Mai wird die letzte Partie abgepfiffen. Der Spielplan der Kobbos in der Saison 2022/23 in der Übersicht:

Kobbo - TuS Recke

SV Mesum II - Kobbo

Kobbo - SpVg Emsdetten

SuS Neuenk. II - Kobbo

Kobbo - Borghorster FC

Teuto Riesenbeck - Kobbo

Kobbo - Ibbenb. SpVg

SC Greven 09 - Kobbo

Kobbo - SV Burgsteinfurt

BW Aasee - Kobbo

spielfrei

Kobbo - Eintr. Rheine II

Westf. Kinderh. II - Kobbo

Kobbo - SC Münster 08

GW Gelmer - Kobbo

Kobbo - Borussia Münster

TuS Altenberge - Kobbo