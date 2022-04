TuS Graf Kobbo hat das schlechte Ende

In einem wilden Spiel unterlag der TuS Graf Kobbo Tecklenburg am Sonntagnachmittag dem SC Greven 09 mit 2:3. Damit hat das Team von Klaus Bienemann nun sieben Zähler Rückstand auf den zweitplatzierten Kontrahenten.

In einem über weite Strecken gutklassigen Bezirksligaspitzenspiel zog am späten Sonntagnachmittag der TuS Graf Kobbo Tecklenburg (4.) gegen den Tabellenzweiten SC Greven 09 mit 2:3 (1:2) den Kürzeren. Vor allem in der ersten Halbzeit wurde das Spiel, in dem die Hausherren ab der 34. Minute nach der gelb-roten Karte gegen Patrick Neitzert in Unterzahl agieren mussten, zeitweise giftig geführt.

In der ersten Hälfte standen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber. In Führung gingen die Gäste aus Greven. Patrick Fechtel traf in der 21. Minute zum 1:0. Die Tecklenburger drängten aber auf den Ausgleich.

Dieser entwickelte sich dann jedoch kurios. Nach einer Flanke jubelten die Tecklenburger bereits, denn sie hatten das Leder hinter der Linie gesehen, doch Schiedsrichter Dennis Götsch ließ weiterspielen. Dabei wurde dann der Tecklenburger Neitzert zu Fall gebracht. Götsch zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Neitzert musste nach kurzer Behandlungsunterbrechung zunächst vom Feld, Gündogan nahm das Leder und trat zum Strafstoß an und traf zum 1:1 (34.). Kurz vor Strafstoßausführung sah aber der Gefoulte Gelb-Rot, weil er den Platz zu früh wieder betreten hatte.

In Ärger und Ausgleichsjubel hinein: Kriwet mit dem 2:1

Ärger und Ausgleichsjubel hatten sich bei den Tecklenburgern noch gar nicht wieder gelegt, da traf auf der Gegenseite Nicolas Kriwet (36.) zum 2:1 für Greven. Mit dem 2:1 für die Gäste ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte verflachte die Partie. Mit dem 3:1 nach einer Stunde – Grevens Innenverteidiger Jonas Averbeck hatte getroffen – schien die Begegnung gelaufen. Aber die Kobbos steckten nicht auf. Julian Lüttmann (73.) nutzte einen dicken Patzer von Averbeck zum 2:3. Dabei indes blieb es.

„Wenn man gegen ein Topmannschaft wie Greven eine Stunde lang in Unterzahl spielt, dann wird es schwierig“, erklärte Tecklenburgs Trainer Klaus Bienemann nach Abpfiff. Die Mannschaft habe es in Unterzahl aber noch gut gemacht, „aber wir haben das Spiel nicht mehr auf unsere Seite gekriegt.“

Grevens Co-Trainer Ahmed Ali fand das Spiel sehr ereignisreich. „Tecklenburg hat das sehr gut gemacht“, so Ali. „Es war ein Spiel, das auch anders hätte laufen können.“ Aber im Großen und Ganzen hätten die Jungs im Gegensatz zum Hinspiel diesmal den taktischen Plan gut eingehalten.

TuS Graf Kobbo Tecklenburg: Schell - Neitzert, Mentrup (75. Schwarz), Emekci, Lüttmann, Gündogan, Guttek (65. Samanci), Große-Wördemann, Hoge, Hottenträger (80. Tia), Wilms