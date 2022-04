TuS Graf Kobbo holt glücklichen Punkt bei Münster 08

Eher mäßige Spiele verhältnismäßig erfolgreich gestalten, auch das ist eine Kunst: Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg war Münster 08 am Ostermontag unterlegen, kam aber trotzdem zu einem Zähler. Mit einem 1:1 trat das Bienemann-Team die Heimreise an.

Vor allem im Defensivspiel gebunden: Kobbos Antreiber Tugay Gündogan kam gegen Malte Höppner und Münster 08 offensiv nicht so zum Zug wie üblich.

Eine eingängige Überschrift lieferte Klaus Bienemann dankenswerterweise gleich mit: „Sowas wie ,Der Osterhase hat seine schützende Pfote über uns gehalten‘ würde passen“, soufflierte der Trainer des TuS Graf Kobbo Tecklenburg nach dem 1:1 beim SC Münster 08. Der TuS hatte definitiv eines seiner schwächeren Spiele der letzten Wochen gezeigt, gebeutelt von sieben Ausfällen, darunter fünf Stammkräfte. „Das konnten wir nicht kompensieren“, so Bienemann, der angeschlagene Akteure ins Rennen schicken und positionsfremd spielen lassen musste. Das Ganze gegen einen Kontrahenten, den er im oberen Drittel des Tableaus verorten würde – statt aktuell auf Rang zwölf.

Es war gerade eine Minute ins Land gegangen, da hob Münsters Stürmer Gunnar Weber das Leder über den herausgeeilten Lukas Schell – das Runde kam neben dem Eckigen auf. „Wir waren froh, dass wir nach 20 Minuten noch am Leben waren“, so Bienemann, der eine Elf sah, die der Musik nur hinterherrannte und selbst wenig Gefahr kreierte. Ein Abschluss von Lucas Hottenträger sowie ein Kopfball von Maurice Tia – die einzigen Aktionen des Gastes aus Tecklenburg. Immerhin: Der TuS ging mit 0:0 in die Halbzeit. „Lukas Schell hat klasse gehalten und unsere Innenverteidiger Alessio Wilms und Yalcin Emekci haben es richtig stark gemacht, haben super viel wegverteidigt, gerade gegen Gunnar Weber“, hatte Bienemann nicht nur Dürftiges gesehen.

Weber nicht zu halten – Guttek aber auch nicht

Wenige Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da konnte das Innenverteidiger-Duo von Kobbo indes auch nicht mehr retten: Weber schob zum verdienten 1:0 für die Hausherren ein (56.). Gleichwohl: Die Gäste fanden jetzt besser ins Spiel, insbesondere der eingewechselte Berkant Samanci (kam in der 58. Minute für Yuri Schwartz) machte ordentlich Betrieb – und mit ihm kam auch Till Guttek immer besser auf. Eben jener Guttek sollte dann auch im weiteren Verlauf die spielentscheidenden Szenen auf dem Fuß haben. Samanci tanzte drei Gegner aus, leitete auf Tia weiter, der auf Guttek durchsteckte – das 1:1, der Ausgleich in der 72. Minute. Zwei Zeigerumdrehungen später kam Guttek in nahezu identischer Konstellation zum Abschluss, setzte das Leder diesmal jedoch neben das Tor. „Das wäre auch des Guten zu viel gewesen“, bemerkte Klaus Bienemann. Mit der Titelzeile von der Pfote des Osterhasen hatte er seinen Frieden mit dem Montagnachmittag gemacht.

TuS Graf Kobbo Tecklenburg: Schell – Lein (71. Dinda), Wilms, Emekci, Schwartz (58. B. Samanci) – Mentrup, Balja – Guttek, Gündogan, Hottenträger – Tia (88. Ziegeler)