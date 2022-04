TuS und Germania: Zwei, die es verrückt lieben

Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg steht vor Spiel neun – Spiel neun, in dem er seine Siegesserie ausbauen kann. Gegner am Sonntag ist Germania Hauenhorst, das mit überraschenden Ergebnissen von sich Reden macht.

Es bleibt verrückt in der Bezirksliga-Staffel 12. Während der TuS Graf Kobbo Tecklenburg von Sieg zu Sieg eilt und mit acht Erfolgen in Serie für Aufsehen sorgt, tut dies Germania Hauenhorst mit extrem wechselhaften Darbietungen:

Jüngst setzte es Niederlagen gegen die Kellerkinder Hörstel und BW Aasee, davor indes luchste der Sport-Verein Spitzenreiter Concordia Albachten einen Punkt ab und gewann Wochen zuvor 3:1 gegen den Tabellenzweiten Greven. Zumal, wo sich über die Leistungsstärke der Germania so schwerlich eine Aussage treffen lässt, ist für Klaus Bienemann, Trainer des TuS Graf Kobbo, ein anderer Wert entscheidend: Der Tabellendreizehnte, am Sonntag ab 15 Uhr Gastgeber des TuS, kassierte nach Albachten die wenigsten Gegentore der Liga, gerade 25 in 24 Spielen. „Wir sollten es also tunlichst vermeiden, in Rückstand zu geraten“, sagt Bienemann. „Sie werden versuchen, uns Spielanteile zuzuschustern“, rechnet der Coach mit einer massierten Defensive und schnellen Umschaltmomenten des Gegners.

Während der in höchster Abstiegsnot schwebt, ist Kobbo mit seinen 45 Punkten durch. Zeit, sich neue Ziele zu setzen. Die da wären: die Serie möglichst lange halten, die beste Mannschaft im Kreis Tecklenburg werden, das eigene Spiel verbessern. „Ich bin froh, dass wir unsere Personalprobleme nicht in einer Abstiegs-Druck-Situation haben“, so Bienemann, der auf Jost Knippenberg (Urlaub), Arton Balja (privat), Patrick Neitzert (Schienbein-Innenkanten-Syndrom) und vermutlich auch auf Gianluca Hoge (muskuläre Probleme) verzichten muss.