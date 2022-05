TV Kattenvenne steigt nach Niederlage in Ochtrup ab

Der TV Kattenvenne muss nach einer Niederlage in Ochrup am Dienstagabend den Gang in die Bezirksliga antreten. Gleichwohl naht Rettung über die Play-offs der HSG Hohne/Lengerich und die dann folgende Fusion zur HSG Kattenvenne/Lengerich.

Es bedurfte schon einer tieferen Einarbeitung in Spielplan und Tabelle, um die Konsequenz zu erkennen. Nach einer 24:28-Niederlage in Ochtrup am Dienstagabend liegt der TV Kattenvenne bei zehn Punkten. In zwei noch ausstehenden Spielen könnte er auf 14 Zähler kommen und damit auf Tabellenplatz sieben springen – legt der erste Blick nahe. Doch Ochtrup spielt in den kommenden Wochen noch zweimal gegen Havixbeck. Und so kommt eine der beiden Mannschaften unter Garantie auf 15 Punkte – der TV Kattenvenne ist am Dienstagabend abgestiegen.

Es ist das irgendwie folgerichtige (vorzeitige) Ende einer Spielzeit, in die der TVK nie so wirklich reinfand. Hatte der Club in der Saison zuvor noch zum Auftakt in Münster 08 und Kinderhaus zwei absolute Topteams geschlagen, setzte es diesmal zwei böse Rutschen gegen Ladbergen (11:21) und Vreden (19:30). Sofort war klar, wo die Reise diesmal hingehen würde. Das Team berappelte sich mit zwei Siegen in Folge – doch es sollte das einzige Mal in dieser Saison bleiben, dass Kattenvenne auch nur eine solche Mini-Serie gelingt. Entscheidend: die Heimniederlagen gegen Hiltrup (18:25) und Neuenkirchen (21:29) im Dezember – „das hat uns einen Knacks gegeben vor der langen Pause“, sagt Trainer Volker Hollenberg.

Probleme gegen direkte Konkurrenten

Gegen die Großen der Liga schlug sich der TVK noch so manches Mal achtbar, man denke nur an die knappe Rückspiel-Niederlage gegen Ladbergen, gegen die Kleinen der Liga indes reüssierte er zu selten: Ein Punkt gegen Ochtrup, zwei gegen Havixbeck, keiner gegen Hiltrup und schließlich das Remis gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Sparta Münster, zu wenig, um voranzukommen, zumal der TVK der Konkurrenz so noch wichtige Zähler servierte. In den Spielen gegen die besser platzierten Teams habe seine Mannschaft mit Kampf dagegenhalten können, erklärt Hollenberg. Wenn sie aber selber unter Dauerstrom gesetzt werde, bekomme sie Probleme.

Seit den beiden Unentschieden jüngst gegen Sparta und Ochtrup sei ihm klar gewesen, dass es sehr schwer werden würde, so der Coach. „Sonst hätten wir zwei Punkte mehr auf dem Konto gehabt und auch nochmal einen anderen Drive für die letzten Spiele“, bemerkt er.

Wichtige Stützen fehlen allenthalben

Die Tabelle lüge nicht. Hollenberg: „Um die Qualität unseres Kaders ist es so bestellt, dass, wenn zwei, drei Spieler ausfallen, das Kollektiv zusammenbricht.“ Und diese zwei, drei Spieler fehlten Kattenvenne immer wieder. Im Herbst verletzte sich Daniel Segger, im Februar brach Alexander Kipp zu seinem Auslandsaufenthalt auf – der TVK stand ohne Halblinke da, und die Lage besserte sich auch nicht, als sich im neuen Jahr der stark aufspielende Finn Hörnschemeyer – Rückraum rechts – verletzt abmelden musste. „Wir mussten in ständig wechselnden Formationen spielen und haben keine Kontinuität und Sicherheit mehr reingekriegt“, sagt Hollenberg.

Noch am Tag des finalen Spiels von Ochtrup flatterten dem Trainer nacheinander die Absagen von Daniel Segger und Marek Peters ins Haus. Unter diesen Umständen machte es der TVK passabel, wenngleich auch Ochtrup in Max Oelerich sein bester Schütze fehlte. „Wenn man in Ochtrup gewinnen wollte, dann wäre das die Zeit gewesen“, sagt der Coach, dessen Team nie aufsteckte, letztlich aber zu viele freie Bälle wegschmiss.

Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf der HSG Hohne/Lengerich, die in den Play-offs gegen Preußen/Borussia Münster (Hinspiel in Münster am 15. Mai, Rück am 21.) doch noch das Landesliga-Ticket für die HSG Kattenvenne/Lengerich lösen kann. Ende Mai, nach den Play-off-Spielen, wollen sich die Verantwortlichen zusammensetzen und einen Zeitplan erstellen. „Zwei Mannschaften zusammenzuführen, ist eine sehr sensible Geschichte“, weiß Volker Hollenberg um die Schwere der Aufgabe.