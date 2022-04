TV Kattenvenne tritt auf der Stelle

Doppelt gespielt, aber auch nur doppelt gepunktet: Statt der erhofften vier Zähler wurden es für den TV Kattenvenne am Wochenende in den Spielen gegen Sparta Münster und Arminia Ochtrup nur zwei Unentschieden.

Sparta Münster steht bereits als Absteiger aus der Landesliga fest. Kampflos abschenken aber will das Schlusslicht die Spielzeit offenbar nicht. Am Wochenende holte Sparta seinen dritten Punkt in dieser Saison und könnte damit seinen Beitrag zum weiteren Verlauf des Abstiegskampfs geleistet haben. Am Freitagabend knöpfte die Mannschaft dem TV Kattenvenne in dessen Halle beim 25:25 einen Zähler ab, womit TVK-Trainer Volker Hollenberg das Ziel, am Wochenende vier Punkte zu sammeln, früh begraben musste.

Und rein ergebnistechnisch hatte der TVK am Sonntagabend gleich den nächsten Tiefschlag wegzustecken. Auch gegen Arminia Ochtrup, dem vermeintlich wichtigeren Spiel, weil es gegen einen unmittelbaren Kontrahenten ging, kamen die Hallenherren nicht über ein Remis hinaus: 23:23. „Unsere Chancen sind gesunken“, gestand Volker Hollenberg ein. „Aber die Jungs haben die Köpfe oben. Sie haben alles reingeworfen.“

Nach einer absolut ausgeglichenen ersten Hälfte machte sich insbesondere im zweiten Durchgang bemerkbar, was dem TVK derzeit abgeht: die Wurfkraft aus dem Rückraum, das Hollenberg-Team musste für jeden Treffer richtig ackern. „Dann gehen dir irgendwann die Ideen aus und uns auch die personellen Alternativen“, so der Coach, dessen Team bei Spielständen von 15:11 und 20:15 den Sack hätte zumachen können. Stattdessen bot sich den Gästen aus Ochtrup am Ende noch mehrfach die Gelegenheit zum Siegtreffer.

Auch gegen Sparta: Leistung des TVK geht in Ordnung

Der Auftritt gegen Sparta Münster war ebenfalls nicht so schlecht, wie es das Ergebnis, das als Patzer gewertet werden muss, nahelegt. Allein: Der TVK hatte mit der 5:1-Abwehr des Gegners Probleme und erlaubte im Innenblock zu viele Durchbrüche, weil neben Daniel Segger improvisiert werden musste. So liefen die Hallenherren Mitte der ersten Hälfte hinterher (5:9), fanden aber direkt nach der Pause mit dem 11:12 wieder Anschluss. „Da war ich mir sicher, dass wir es packen würden“, so Hollenberg, dessen Team das Match dann auch auf 19:16 drehte. In der Folge allerdings fing sich der TVK vier Zeitstrafen, Sparta Münster kam wieder ran auf 22:22 und markierte schließlich mit der Schlusssirene den verdienten 25:25-Endstand in der Sporthalle am Ölberg.

TVK gegen Sparta Münster: M. Postert (1), L. Krumme (2), N. Postert (9), F. Krumme (3), Alke (2), Peters (6), Segger (2)

TVK gegen Arminia Ochtrup: M. Postert (2), Krimphoff (1), N. Poster (5), Alke (2), Peters (8), Segger (5)