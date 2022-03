TV Kattenvenne zwingt SW Havixbeck beim 28:26 in die Knie

Wo spielt die HSG Kattenvenne/Lengerich in der kommenden Saison. Am Sonntag erhöhte der TV Kattenvenne die Chancen, dass es die Landesliga sein wird. Er bezwang SW Havixbeck und mischt voll mit im Kampf um den Klassenerhalt.

Tief durchatmen. Das tat Volker Hollenberg am Sonntagabend vor dem Tatort. Kurz zuvor hatten seine Jungs den Beweis angetreten, doch landesligatauglich zu sein. SW Havixbeck wurde auf eigenem Parkett vor einem lautstarken Publikum in der Sporthalle am Ölberg mit 28:26 (12:12) geknackt. Der so heiß ersehnte Sieg könnte in den finalen Wochen letzte Kräfte freisetzen.

„Jetzt haben wir es geschafft, die Schwarz-Weißen mit in den Abstiegskampf zu ziehen.“ Coach Hollenberg war spürbar erleichtert. Zumal er in den letzten sechs Minuten bei einer Vier-Tore-Führung nochmals mit dem Erfolg vor Augen zu verzweifeln drohte. Daniel Segger bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt. In Unterzahl kam der TVK in arge Nöte – und Havixbeck bis auf ein Tor heran, ehe Nico Postert zur Freude aller Kattenvenner den Deckel draufmachte. Puh, das war knapp.

Köhnsen, immer wieder Köhnsen

Garant des Sieges war vor allem Tormann Christian Köhnsen, der sich in Manier eines Helden in alle Bälle warf. Vorne war Ole Krimphoff kaum zu halten, er traf siebenmal. „Das war stark. Und ein erster Schritt. Am nächsten Samstag in Hiltrup müssen wir nachlegen“, sagt Hollenberg.

Vier Mannschaften werden runter müssen, aktuell hat bis auf Sparta Münster selbst Arminia Ochtrup (fünf Punkte) noch Chancen, die Klasse zu halten. Kattenvenne mit acht, Hiltrup mit neun, Havixbeck mit zehn und Gronau mit zwölf Zählern sind fett in der Verlosung. Selbst Neuenkirchen darf sich mit 13 Punkten noch nicht in Sicherheit wähnen. „Wenn wir von weiteren Corona-Ausfällen verschont bleiben, glaube ich, dass wir es packen können“, gibt sich Hollenberg zuversichtlich. Was so ein Sieg doch ausmacht.

Vor der Pause ging es hin und her, beide Teams waren auf Augenhöhe. 15:13, 16:14 – nach dem Gang in die Kabine schwante Hollenberg Böses. Havixbeck legte vor. Kurz, weil sich der TVK nur eine kleine Auszeit gönnte. Über die treffsicheren Krimphoff, Postert und Nils Ahlke kam Kattenvenne nicht nur zum Ausgleich, sondern führte auf der Zielgeraden sogar mit vier Toren (23:19/24:20/25:21). Kein Ruhekissen, wie sich zeigte.