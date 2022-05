VfL Ladbergen genügt schon ein Remis

Stefan Kilfitt, Trainer des VfL Ladbergen, freut sich auf das Duell mit GW Steinbeck am Sonntag ab 15 Uhr. Schon mit einem Remis könnte sein Team den Nicht-Abstieg klarmachen. „Es gibt nicht Schöneres, als zu Hause den Klassenerhalt perfekt zu machen“, ist Kilfitt genau wie der gesamte Kader heiß auf den Sonntag. In den vergangenen Wochen habe sich seine Elf prächtig entwickelt, ist der Coach voll des Lobes. „Wir sind richtig gut drauf, richtig gut eingespielt, ich habe einfach ein gutes Gefühl“, so Kilfitt weiter. Man müsse dieselbe Einstellung wie zuletzt auf den Platz bringen und weiter so diszipliniert Fußball spielen, dann könne nun auch der letzte Schritt gegangen werden.

Zur selben Anstoßzeit empfängt Preußen Lengerich die Ibbenbürener SV II. Büren und Mettingen sind ganz nah, die Preußen könnten beide noch überflügeln und auf Rang zwei springen. Doch geht der Blick auch gen Sommerpause, plagen Trainer Sascha Höwing doch ganz andere Sorgen: „Ich bin froh, elf Leute aufstellen zu können“, sagt der Coach, dem zum Saisonende das Personal ausgeht. Ziel sei es, „irgendwie die Saison anständig über die Bühne zu bringen“.