Zuletzt musste der VfL Ladbergen eine bittere 0:2-Niederlage beim SV Dickenberg einstecken. Gegen Schwarz-Weiß Esch will der VfL zurück in die Erfolgsspur.

Auf die Treffsicherheit von Mete Yilmaz setzt der VfL Ladbergen auch im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Esch am Sonntag.

Der VfL Ladbergen benötigte einige Tage, um Wunden zu lecken. Aufgerissen wurden sie am vorvergangenen Sonntag, als der VfL mit 0:2 bei A-Liga-Schlusslicht SV Dickenberg verlor. Es war eine Niederlage, die keiner auf der Rechnung hatte. „Deshalb ist wichtig, dass wir im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Esch wieder in die Spur kommen“, nimmt VfL-Trainer Stefan Kilfitt seine Mannschaft in die Pflicht.