Viel getan – noch viel zu tun

Die HSG Kattenvenne/Lengerich wirft die Saison vor heimischer Kulisse an. Am 10. September geht es daheim gegen Arminia Ochtrup. Zuletzt schlägt SuS Neuenkirchen am 6. Mai seine Zelte bei der HSG auf. Die Landesliga pausiert zwischen dem 10. Dezember und 14. Januar. Der TSV Ladbergen nimmt einen neuen Anlauf in Richtung Verbandsliga-Aufstieg am 10. September zu Hause gegen den in der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls überzeugenden TV Vreden. Zum Saisonende bekommt der TSV am 6. Mai vom SC Arminia Ochtrup Besuch. Derbyzeit gegen Kattenvenne/Lengerich ist am 1. Oktober, wenn Ladbergen lädt. Das Rückspiel steigt am 25. Februar bei der HSG.,Die Einteilung der Landesliga-Staffel 3, Saison 22/23, in der Übersicht: ,TV Emsdetten II, SuS Neuenkirchen, Westfalia Kinderhaus, Vorwärts Gronau, TSV Ladbergen, TV Vreden, HSG Kattenvenne/Lengerich, Arminia Ochtrup, SC Münster 08