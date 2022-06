Viele lokale Derbys für TTC Ladbergen

Noch ist Sommerpause. Aber auch die nächste Tischtennis-Saison wirft ihre Schatten voraus. Und hier bekommt es der TTC Ladbergen in der Bezirksklasse 4 mit vielen Kontrahenten aus der nähren Umgebung zu tun.

Auf Thomas Kuhn (links) und Gerrit Haar warten mit dem TTC Ladbergen in der Bezirksklasse vier letztjährige Bezirksligisten.

Vor zwei ungewohnt weiten Fahrten stehen in der neuen Tischtennis-Saison die beiden Mannschaften aus dem Tecklenburger Land in der Herren-Bezirksliga, der diesmal nur elf statt wie bisher zwölf Teams angehören. Landesliga-Rückzieher Westfalia Westerkappeln und Aufsteiger TuS Recke bekommen es mit SV Neubeckum II und DJK Vorwärts Ahlen zu tun, die aus der Bezirksklasse 3 aufgestiegen und um die 100 Kilometer entfernt sind.

Aus der vergangenen Spielzeit gehen in der Bezirksliga 3 nur noch fünf Mannschaften auf Punktejagd. Sieben Formationen aus dem Vorjahr, unter ihnen drei Absteiger, tauchen nicht mehr auf. Zurückgezogen wurden Meister Arminia Ochtrup III, TTC Münster IV und TTR Rheine III. Aufgestiegen ist die Warendorfer SU. Dieser Staffel wurden jeweils drei Teams aus der Landesliga und der Bezirksklasse zugeordnet. Ex-Landesligisten sind neben Westerkappeln auch Borussia Münster und TTR Rheine II.

Aus zwölf Mannschaften aus dem Kreis Steinfurt besteht die Bezirksklasse 4. Von ihnen stammen mit TTV Mettingen, TTC Ladbergen, DJK Gravenhorst, SC VelpeSüd und TV Ibbenbüren fünf Teams aus dem Tecklenburger Land. Neulinge sind die letztjährigen Bezirksligisten Arminia Ochtrup III und TTR Rheine III als Rückzieher sowie Arminia Ochtrup IV und Germania Hauenhorst als Absteiger. Das Feld vervollständigen ETuS Rheine, TB Burgsteinfurt III und TTV Metelen II.

Von den neun für die Damen-Bezirksliga vorgesehenen Mannschaften haben sich sechs für einen Start entschieden. Damit kann sich der TTV Mettingen nur noch mit fünf Gegnern messen. Dreimal müssen Ilka Ruwe und Co. ins Ruhrgebiet fahren, wo sie auf die Gelsenkirchener Vertreter FC Schalke 04 und TB Beckhausen sowie auf den VfL Hüls treffen. Außerdem müssen sich die Mettingerinnen mit Verbandsliga-Rückzieher VfL Billerbeck und SC Nienberge auseinandersetzen.

Auf die Damen des SV Dickenberg warten ab dem 2. September in der Bezirksklasse neun Konkurrenten. Neu für die Formation um Sabine Spiewak sind PSV Recklinghausen, TTV Waltrop, TTC Lembeck I und II aus der bisherigen Ruhrgebiet-Staffel. Neu gemeldet wurde vom 1. TTC Münster, dessen Erstvertretung in die Verbandsliga aufgerückt ist, eine zweite Mannschaft. Auf den Aufstieg in die Bezirksliga haben TuS Freckenhorst, Borussia Münster und TTC Lembeck verzichtet.

Nachfolgend die Einteilung der Tischtennis-Staffeln auf Bezirksebene mit Teams aus dem Tecklenburger Land:

Bezirksliga 3: Westfalia Westerkappeln, TuS Recke, SuS Neuenkirchen, TTR Rheine II, Borussia Münster, TSV Handorf, TTC Münster III, SG Telgte, GW Westkirchen, DJK Vorwärts Ahlen, SV Neubeckum II

Damen-Bezirksliga: TTV Mettingen, SC Nienberge, VfL Billerbeck, TB Beckhausen, FC Schalke 04, VfL Hüls

Bezirksklasse 4: TTC Ladbergen, TTV Mettingen, SC VelpeSüd, DJK Gravenhorst, TV Ibbenbüren, ETuS Rheine, TB Burgsteinfurt III, TTV Metelen II, Germania Hauenhorst, TTR Rheine III, Arminia Ochtrup III und IV

Damen-Bezirksklasse: SV Dickenberg, TB Burgsteinfurt, Borussia Münster, Westfalia Kinderhaus II, TTC Münster II, TuS Freckenhorst, PSV Recklinghausen, TTV Waltrop, TTC Lembeck I und II

Jungen-19-Bezirksliga 2: TTV Mettingen, Westfalia Westerkappeln, TB Burgsteinfurt II, TTR Rheine, SV Greven, TTC Münster, TuS Hiltrup II