Zu wenig Ertrag: SF Lotte nur Remis in Ahlen

Die Sportfreunde Lotte stehen kurz vor dem Abstieg in die Oberliga. Dabei überzeugte das Team beim Auftritt in Ahlen. Ein Punkt, ein 1:1, dürfte jedoch kaum mehr reichen im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga.

Nach zuletzt vier 0:1-Niederlagen am Stück haben die Sportfreunde Lotte beim 1:1 auswärts gegen Rot-Weiß Ahlen wieder einen Punkt geholt, der zudem hoch verdient war. Doch dieser Zähler ist für den Fußball-Regionalligisten im Abstiegskampf zu wenig.

Bei noch vier verbliebenen Spielen hat die Mannschaft der SFL-Trainer Tim Wendel-Eichholz und Jens Tiemann-Gorny einen Rückstand von zehn Punkten auf das rettende Ufer. Das bedeutet, dass Lotte am Freitag gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiß Essen einen Sieg oder ein Unentschieden braucht, um sich immerhin noch theoretische Chancen auf den Ligaverbleib zu erhalten. Sollten die Sportfreunde gegen den Aufstiegsaspiranten verlieren, wäre der Abstieg in die Oberliga besiegelt.

Drei Punkte in Ahlen hätten Lotte besser zu Gesicht gestanden, zumal sie hoch verdient gewesen wären. In der ersten Halbzeit dominierten die Sportfreunde ihren Gegner. Lotte hatte in der Hälfte der Gastgeber viel Platz und kombinierte sich häufiger bis zum Strafraum durch. Doch dort fehlte dann die zündende Idee, Genauigkeit beim Abspiel oder auch das Tempo. Annähernd gefährlich wurde es jedoch nur bei einem Flachschuss von Stürmer Jaroslaw Lindner (10. Minute), bei einem Kopfball von Exaucé Andzouana (28.) und bei einem Distanzschuss von Sechser Emir Terzi (37.).

... und dann kam es, wie es kommen musste...

Und dann passierte das, was ins Saisonbild der Sportfreunde passt. Bei einem Eckball sprang Ahlens Mittelfeldspieler Patrik Twardzik im Fünfmeterraum am höchsten und köpfte den Ball zum 0:1 aus Lotter Sicht ins Tor, während Lotte-Keeper Jhonny Peitzmeier auf der Linie klebte (40.). „Es zieht sich in den letzten Spielen wie ein roter Faden. Wir haben viel mehr fürs Spiel gemacht, vor allem im Spielaufbau. Wir hatten drei, vier gute Situationen, bei denen wir den letzten Pass nicht spielen oder die Boxbesetzung nicht zu 100 Prozent passt. Und dann geraten wir wieder durch eine Standardsituation in Rückstand“, sagte Wendel-Eichholz.

Trotz eigener Überlegenheit rannten die Sportfreunde wieder einem 0:1 hinterher. Doch die Gäste steckten nicht auf und drückten nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, der dann auch folgerichtig fiel. Nach einer Freistoßflanke schoss der mit aufgerückte Innenverteidiger Luis Sprekelmeyer aufs Tor. Den Schuss ließ Ahlens Torwart Martin Velichkov nach vorne abprallen, wo Cedric Euschen zwei Minuten nach seiner Einwechslung goldrichtig stand und zum 1:1 abstaubte (64.).

Danach hatte Lotte eine knappe halbe Stunde Zeit, das Siegtor zu erzielen und die Chancen auf den Klassenerhalt zumindest etwas zu erhöhen. Doch dann sah Terzi nach einer Schubserei mit Ahlens Bennet Eickhoff, der Gelb bekam, eine fragwürdige Rote Karte (77.).

„Wir haben einen Punkt gewonnen. Den Schwung nehmen wir mit bis Freitag“, sagte Wendel-Eichholz. „Auf kurz oder lang werden wir uns belohnen“, bemerkte der Trainer. Doch selbst wenn das passieren sollte: Für den Klassenerhalt ist es höchstwahrscheinlich schon zu spät.