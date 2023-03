Belgien war eine Reise wert

Die Kampfsportler der Taekwon-Do-Fachschaft des TuS Laer gingen am Wochenende in Belgien an den Start. Die Ausbeute konnte sich sehen lassen.

Die internationale Bühne betraten am Wochenende die Kampfsportler der Taekwon-Do-Fachschaft des TuS Laer. Sie stellten sich im belgischen Tongerlo der Konkurrenz. Dort fanden die die „Open Belgian Championships“ mit 205 Teilnehmenden aus vielen Teilen Europas statt.

Zunächst starteten die Formenläufer. Romy Alm behauptete sich in einer starken Gruppe und wurde Erste. Rebecca Kalogeridis sicherte sich den zweiten Platz, Emil Elert glänzte in einer großen Gruppe mit dem dritten Rang.

Danach ging es in der Disziplin „Kampf“ weiter. Ahmet Emre Orka erreichte in seiner Gewichtsklasse den zweiten Platz und zeigte dabei starke Kämpfe. Ähnlich machte es Tom Lülff, der aufgrund einer relativ geringen Anzahl von Teilnehmern in seiner Klasse einen Jeder-gegen-Jeden-Modus kämpfte und am Ende ebenfalls mit einer Silbermedaille belohnt wurde. Das kleine Finale in seinem Wettbewerb gewann Emil Elert.

Alle anderen Kämpfer des TuS verpassten das Podest knapp. Sie zeigten trotzdem gute Kämpfe und vollen Körpereinsatz – wie beispielsweise Janik Weßendorf, der nach einem kurzen Check im Krankenhaus mit einer geprellten Nase nach Hause entlassen werden konnte.

Neben den Aktiven waren auch Fachschaftsleiter Bernard Cohausz zusammen mit seiner Frau Katharina Cohausz und Katerina Antedaki als Kampfrichter aktiv. Alle drei wurden von Ludo Bellemans, dem Präsidenten der IBF Belgian, für ihre gute Leistung gelobt.