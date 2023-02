Justus Beck lässt in Metelen Manna regnen

Der erste Spieltag im neuen Jahr hatte es in sich. Vor allem der Auftritt von Matellia Metelen bei Fortuna Emsdetten fiel unter die Rubrik „Drama, baby“. Ein Joker ließ in der Nachspielzeit Manna regnen. Für Laers neuen Spielertrainer Steffen Köhler ging es schlichtweg paradiesisch los.

Die Winterpause hat ein Ende gefunden. Am Wochenende wurde im Kreis Oberhaus erstmals im Jahr 2023 um Punkte gespielt.

Fortuna Emsdetten – Matellia Metelen 1:2 (0:0)

Kurzfristig musste die Matellia auf drei wichtige Offensivkräfte (Daniel Ernsting, David Wähning und Christopher Viefhues) verzichten, weshalb Trainer Thomas Dauwe einen neuen taktischen Plan aufstellte. Der sah vor: Defensiv zu stehen und zu kontern. „Wir haben in der ersten Halbzeit nur eine Chance zugelassen“, war Dauwe mit dem Abwehrverhalten maximal zufrieden.

In des Gegners Hälfte traten die Metelener dezenter auf, weshalb ihr Führungstreffer durch Lennart Van De Velde (58.) nicht unbedingt dem Spielverlauf entsprach. Die Partie drohte eine Wende zu nehmen, als Robin Brüning ausglich (69.). Doch dann schwächten sich die Emsdettener selbst: Fynn Bruns sah aufgrund einer Beleidigung die Rote Karte (74.). Für die Schlussviertelstunde brachte Dauwe mit Justus Beck einen neuen Strafraumstürmer – und der wusste, wo das Tor steht: In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte der Joker das entscheidende 2:1.

Skiclub Rheine – Germania Horstmar 1:3 (1:1)

Super zufrieden war Horstmars Spielertrainer Niklas Melzer mit der Vorstellung seines Teams: „Auf dem tiefen und unebenen Rasen ging es nicht darum, Fußball zu spielen, sondern Fußball zu arbeiten. Und genau das haben wir gemacht.“ Die wehrhaften Hausherren gingen wie aus dem Nichts durch Christian Möller in Führung (38.), doch nur drei Minuten später glich Marcel Exner mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter aus. „Wir sind ruhig geblieben und haben den Gegner weiter unter Druck gesetzt“, freute sich Melzer, dass seine Elf prima aus der Pause kam. Jan Christof Krawinkel verwertete ein Zuspiel von Marcel Exner volley zum 2:1 (52.), dann köpfte Kapitän Patrick Jung nach einem Melzer-Freistoß das 3:1 (59.).

Borghorster FC II – 1. FC Nordwalde 1:4 (1:2)

Der 1. FC Nordwalde hatte während der gesamten 90 Minuten überwiegend die Spielkontrolle inne. Nach 20 Minuten drängte Michael Dömer in die Box des BFC und konnte nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß schoss Robin Lenger flach in die linke Ecke zum nicht unverdienten 1:0 (23.). Doch keine zehn Minuten später keimte bei der BFC-Reserve wieder etwas Hoffnung auf, als Linus Elling den 1:1-Ausgleich erzielte (32.). Die Hausherren verpassten es jedoch, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Stattdessen gingen die Nordwalder erneut in Führung. Innenverteidiger Simon Markfort setzte sich durch, war wohl selbst überrascht, so ohne Gegenwehr in den Borghorster Strafraum eindringen zu können und legte in Stürmermanier den Ball sauber in die linke Ecke.

Nach dem Seitenwechsel erspielte sich der 1. FC ein deutliches Übergewicht. Tom Rausch tankte sich auf der rechten Seite durch, flankte nach innen auf Carlo Wesseling, der zum 3:1 einschob (52.). Das 4:1 von Lenger war ein strammer Flachschuss in die lange Ecke, der unhaltbar für BFC-Keeper Tim Schooß einschlug. Borghorst hatte bis auf einen Freistoß von Ole Westhoff (73.) keinen Torabschluss in der zweiten Halbzeit.

„Heute hat die reifere Mannschaft gewonnen. Auch verdient, weil sie in allen Belangen besser war als wir“, sagte BFC-Coach Nelson Venancio. Nordwaldes Guido Kellermann strahlte über das ganze Gesicht: „Wir haben die Zweikämpfe im Zentrum überwiegend gewonnen und uns gut über die Außen durchgesetzt. “

SC Reckenfeld – TuS Laer 08 3:8 (0:2)

Die Pflichtspiel-Premiere von Steffen Köhler als Spielertrainer des TuS Laer hatte es in sich. Die Pausenführung – Marcel Lütke-Lengerich (10., Elfmeter) und Hannes Medding (32.) trafen – fiel angesichts des krassen Endergebnisses noch schmal aus. In den zweiten 45 Minuten ging die Post ab. Nico Stippel (52./57./81.), Leon Konermann (66.), Köhler selbst (69., Elfmeter) und Jasper Höner (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Emre Kücükosman (56.) und Lukas Wentker (84./89.) trafen für die Hausherren.

„Wichtig war das 1:0, das uns die nötige Sicherheit gegeben hat. Und dann bewahrt uns Alexander Thüning im Eins-gegen-Eins mit Kalle Hoffmann vor dem Ausgleich“, sprach Köhler die beiden aus seiner Sicht bedeutendsten Szenen des ersten Abschnitts an. Nach dem Wiederbeginn brillierten die Schwarz-Gelben in allen Belangen. „Die Jungs waren richtig gallig. Dafür bin ich ihnen mega-dankbar, denn ich wollte diese Partie unbedingt gewinnen. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung“, zeigte sich Köhler begeistert.