Kristina Kremeyer macht Eindruck

Die Dressurspezialisten bekamen am Wochenende in Laer ihre Bühne. Dabei ritt eine Sportlerin aus Westbevern in den Vordergrund.

Zwei Tage feinster Dressursport liegen hinter dem ZRFV Laer. Viele Reiterinnen und Reiter des Gastgebers, aber auch aus den Nachbarvereinen, ritten in Prüfungen bis zur Klasse M um Siege und Platzierungen.

Eine Reiterin vom Reitverein Gustav Rau Westbevern schnitt dabei sehr erfolgreich ab: Kristina Kremeyer. Mit ihrem sechsjährigen Partner Golden Champagne gewann sie eine Dressurreiterprüfung der Klasse A und wurde Zweite in einer A-Dressur. Auf ihrer Stute Feine Piccolina startete Kremeyer eine Klasse höher, aber nicht weniger erfolgreich: Es gab Siege in der Dressurprüfung der Klasse L auf Trense am Samstag sowie in der Dressurreiter-Prüfung auf L-Niveau auf Trense am Sonntag.

Auch Clara Möllers vom RV Laer war erfolgreich unterwegs: Sie schloss mit ihrem Doctor Cooper eine Dressurprüfung der Klasse L auf Trense auf Rang zwei ab.

In den Nachwuchsprüfungen waren die erfolgreichsten junge Pferde in Profihände: Hier hießen die Sieger Sabrina Geßmann aus Nienberge auf Freddy Q. Deluxe (Reitpferdeprüfung), Bettina Kappelhoff aus Sprakel auf Zadeus Deluxe (Dressurpferde A) sowie Phillip Paradiso aus Elmlohe-Marschkamp auf Vianna Castella W (Dressurpferde L).

Die jüngsten Reiter waren am Sonntag vor vollem Haus am Start. Hier siegten: Ida Boldt (Altenberge) im DressurReiterWB, Greta Janning und Jule Lensing aus Borghorst in zwei Abteilungen eines ReiterWB sowie Luise Kappelhoff (Sprakel) in der dritten Abteilung des ReiterWB.

In den Hauptprüfungen am Samstag wie auch am Sonntag – eine M-Dressur beziehungsweise eine Dressurreiter M jeweils auf Trense geritten – hießen die Siegerinnen Jana-Maria Thamm aus Lüdinghausen auf Bordeaux L’amour sowie Elena-Mariella Rabe aus Darup-Nottuln auf Hasadeurs Junior.

Alle Prüfungen waren voll besetzt und nach einheitlicher Aussage der Richter mit guter bis sehr guter Qualität versehen, was sich in den vergebenen Noten widerspiegelte. Alle Ergebnisse sind einzusehen.