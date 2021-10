Laerer fertigen den FCN ab

Laers Felix Eißing (r.) machte auf der linken Seite viel Betrieb. Gerade in der zweiten Hälfte, als die 08er in Überzahl agierten, wurde der Außenbahnspieler auffällig.Marcel Exner war mit zwei Treffern und einer Vorlage am Erfolg beteiligt.

Foto: Marc Brenzel