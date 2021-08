Laerer laufen leidenschaftlich

Manchmal haben die Pokalwettbewerbe ihre eigenen Gesetze, meistens aber nicht. Und so war es auch am Dienstagabend, als der Oberligist FC Eintracht Rheine wenig anbrennen ließ, um in das Viertelfinale des Kreispokals einzuziehen. Mit 4:0 setzte sich die Truppe von Trainer Cihan Tasdelen am Ende beim TuS Laer 08 durch. Für den Außenseiter aus der A-Liga gab es auch Grund zur Freude, denn das 0:0 zur Pause ist als echter Achtungserfolg zu interpretieren.

