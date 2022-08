Laerer verballern einfach zu viel

Einen vielversprechenden Auftritt legten die A-Liga-Fußballer des TuS Laer hin. Im Test gegen die Reserve des SV Mesum (Bezirksliga) gab es ein 1:1, das den Gästen am Ende sehr schmeichelte.

Die Laerer bestimmten in den ersten 45 Minuten das Geschehen. „Mesum hätte sich nicht beschweren zu brauchen, wenn wir zur Pause 4:0 oder 5:0 vorne gelegen hätten“, sah Trainer Raphael Palm sein Team klar im Vorteil.

Weil es mit der Chancenverwertung aber haperte, kam der A-Ligist lediglich zu einem Treffer. Für den zeichnete Nico Stippel nach Vorarbeit von Felix Eißing verantwortlich (31.).

In der zweiten Hälfte traten die Laerer nicht mehr so dominant auf. Einen kleinen Bruch gab es, als Palm nach einer Stunde kräftig durchwechselte. „Kurz danach kassieren wir das 1:1, als wir bei einem Einwurf nicht richtig sortiert waren“, schilderte der Laerer Übungsleiter die Entstehung des 1:1, das Mika Staats markierte.

Obwohl die Mesumer nun besser in der Partie waren, hätte der TuS in der einen oder anderen Situationen die Entscheidung herbeiführen können. Unter anderem hatte Paul Wesener-Roth eine dicke Möglichkeit auf dem Fuß, doch das 2:1 wollte einfach nicht fallen.

Aber auch mit dem Teilerfolg zeigte sich Palm absolut einverstanden. Ihm gefiel die Leistung seiner Elf, was ihn zuversichtlich in die Saison gehen lässt. Die beginnt für die 08er am Sonntag (14. August) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Reckenfeld.